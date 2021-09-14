https://ru.sputnik.md/20210914/politolog-u-moldavskoy-vlasti-ne-khvatit-smelosti-na-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-44747251.html

Политолог: у молдавской власти не хватит смелости на обязательную вакцинацию

Политолог: у молдавской власти не хватит смелости на обязательную вакцинацию

Политолог: у молдавской власти не хватит смелости на обязательную вакцинацию

2021-09-14T20:03+0300

2021-09-14T20:03+0300

2021-09-14T20:03+0300

коронавирус

в молдове

чрезвычайное положение

вакцинация

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Во вторник, 14 сентября, Минздрав обнародовал самые свежие данные о текущей эпидемиологической ситуации в Молдове. Одновременно с этим по всей территории страны, за исключением Дубоссарского и Рышканского районов, объявлен оранжевый код эпидемической опасности.Ведомство сообщило, что за последние семь дней количество заражений ковидом в стране выросло на 42% в сравнении с предыдущим семидневным отрезком. Смертность от связанных с коронавирусом причин за тот же период удвоилась – в течение семи дней умерло 85 человек.А вот "черепашьи" темпы вакцинации никакой динамики не демонстрируют – обеими дозами к сегодняшнему дню в республике вакцинировано чуть более 21% населения, в Кишиневе, лидирующем в кампании по иммунизации, этот показатель составляет 32%, в регионах-аутсайдерах – едва достигает 12-15%. Понятно, что от искомого коллективного иммунитета Молдова сегодня так же далека, как и полгода назад.На прошлой неделе, как мы помним, в свете угрожающего роста числа заражений молдавское правительство в очередной раз объявило в стране чрезвычайное положение в здравоохранении. Однако на практике это решение, похоже, абсолютно не работает – салоны общественного транспорта все также полны пассажиров без масок, в заведениях общепита яблоку негде упасть, социальная дистанция сплошь и рядом не соблюдается.У некоторых экспертов, наблюдающих за ситуацией, складывается впечатление, что нынешний режим ЧП был введен, попросту говоря, для галочки.При этом Токарчук отмечает, что нынешняя пандемическая волна отличается от всех предыдущих. И дело не только в более высокой заразности штамма "дельта"."Если в первые месяцы пандемии мы все были "новенькими" и подвержены одинаковому риску, то в эту волну мы вошли, фактически имея четыре разные группы населения. Первая – переболевшие коронавирусом. Вторая – вакцинировавшиеся. Третья (самая малочисленная и наиболее защищенная) – те, кто успел и переболеть, и вакцинироваться. Четвертая – не болевшие и не вакцинировавшиеся. Соответственно, люди из этих четырех категорий очень по-разному относятся и к кампании по иммунизации, и к мерам предосторожности. А в такой ситуации очень сложно сплотить общество перед угрозой коронавируса", – утверждает Токарчук.По ее мнению, уже сегодня в республике наблюдается совершенно недопустимый уровень смертности от ковида. Если сравнить с соседями, то в Румынии сейчас в среднем ежедневно от коронавируса умирают 29 человек, на Украине – 22, в Молдове – 15. Если сравнить численность населения в трех странах, станет очевидно, насколько печальна в республике картина летальности. И буксующая из месяца в месяц кампания по вакцинации – важная, но не единственная причина."Такое количество летальных исходов, конечно же, говорит о проблемах в системе здравоохранения Молдовы. У многих людей по-прежнему нет доступа либо к семейным врачам, либо к тестам. Кто-то предпочитает заниматься самолечением, слишком поздно обращаясь за квалифицированной медицинской помощью", – говорит Токарчук.И подчеркивает: страны, вернувшиеся к нормальной жизни, отличает высокий уровень вакцинации и хорошо поставленная система раннего обнаружения заражений. И то, и другое, по ее мнению, сегодня отсутствует в Молдове.Политолог Валентин Крылов полагает, что в Молдове для успешной борьбы с пандемией, помимо чисто медицинских мер, необходима политическая воля.С его точки зрения, проблему пандемии в стране следует рассматривать с двух сторон – со стороны власти, "которая как бы за что-то отвечает", и со стороны населения, живущего собственными проблемами, и чья "бдительность, прямо скажем, притупилась".Властям же политолог настоятельно рекомендует руководствоваться статистическими данными."Количество смертей от коронавируса в Молдове достигает сегодня 12-15 человек в сутки. Еще месяц назад таких показателей и близко не было. Опасность абсолютно реальна, но гражданин в основной массе признавать ее не желает и должных мер предосторожности не соблюдает. При этом структуры исполнительной власти в стране не могут или не хотят найти эффективные меры воздействия на этого собирательного беспечного гражданина", – отмечает политолог.Крылов так же, как Токарчук, приводит в пример Европу, но под совершенно другим углом.В Германии, Британии, Франции люди идут на прямой конфликт с полицией, протестуя против коронавирусных ограничений. И это не может не отражаться на настроениях молдаван, считает Крылов.Вот только многие в Молдове забывают, что в той же Британии уровень массовой вакцинации населения уже более 70%, и что в сравнении с прошлым, "довакцинным" годом уровень смертности от ковида там снизился в десятки раз."А в Молдове коллективного иммунитета нет. Я думаю, как и предыдущая, нынешняя молдавская власть не готова применять жесткие меры, чтобы в значительной степени сделать вакцинацию обязательной. Хотя бы для тех, кто работает в сферах, предполагающих тесные контакты: здравоохранении, образовании, социальной сфере, в торговле, на транспорте. Уверен, в этих областях вакцинирование должно быть предусмотрено законом. Другого выхода нет..." – считает Крылов.Однако, по его мнению, у действующей власти в Молдове "слишком мало административного опыта и слишком много страха перед мнением избирателя".

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https://ru.sputnik.md/20210909/ekspert-ne-isklyuchayu-zakrytiya-granits-v-sluchae-rosta-zarazheniy-44627757.html

https://ru.sputnik.md/20210805/ekspert-moldovu-zhdet-novaya-moschnaya-volna-epidemii-koronavirusa-43637096.html

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в молдове, чрезвычайное положение, вакцинация