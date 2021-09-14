https://ru.sputnik.md/20210914/posolstvo-moldovy-v-rossii-prosit-vyvezti-lichnyy-transport-iz-eaes-44750819.html

Посольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС

Посольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС

Дипломатическое представительство Молдовы в Российской Федерации напомнило, что разрешенный срок нахождения личного автотранспорта на ЕАЭС заканчивается 30... 14.09.2021, Sputnik Молдова

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2021-09-14T20:55+0300

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общество

транспорт

молдова и еаэс

посольство молдовы в россии

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Посольство Молдовы в России обратилось во вторник, 14 сентября, к соотечественникам с напоминанием о необходимости вывезти личные транспортные средства с территории ЕАЭС. "Посольство Республики Молдова в Российской Федерации доводит до сведения граждан Республики Молдова, которые ввезли в таможенном режиме временного ввоза транспортные средства для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС (в том числе в Российскую Федерацию) о необходимости их вывоза с территории ЕАЭС до 30 сентября 2021 года, либо обеспечить совершение действий по их выпуску в свободное обращение", - говорится с сообщение молдавского дипломатического представительства в Российской Федерации.Посольство также напоминает, что нарушение срока нахождения временно ввезенных транспортных средств для личного пользования на территории ЕАЭС влечет за собой применение административных мер и уплату таможенных платежей.

https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html

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транспорт, молдова и еаэс, посольство молдовы в россии