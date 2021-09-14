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Посольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС
Посольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС
Дипломатическое представительство Молдовы в Российской Федерации напомнило, что разрешенный срок нахождения личного автотранспорта на ЕАЭС заканчивается 30... 14.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-14T20:55+0300
2021-09-14T20:55+0300
общество
транспорт
молдова и еаэс
посольство молдовы в россии
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Посольство Молдовы в России обратилось во вторник, 14 сентября, к соотечественникам с напоминанием о необходимости вывезти личные транспортные средства с территории ЕАЭС. "Посольство Республики Молдова в Российской Федерации доводит до сведения граждан Республики Молдова, которые ввезли в таможенном режиме временного ввоза транспортные средства для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС (в том числе в Российскую Федерацию) о необходимости их вывоза с территории ЕАЭС до 30 сентября 2021 года, либо обеспечить совершение действий по их выпуску в свободное обращение", - говорится с сообщение молдавского дипломатического представительства в Российской Федерации.Посольство также напоминает, что нарушение срока нахождения временно ввезенных транспортных средств для личного пользования на территории ЕАЭС влечет за собой применение административных мер и уплату таможенных платежей.
https://ru.sputnik.md/20210906/kak-reshit-problemu-s-pridnestrovskimi-nomerami-44544777.html
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транспорт, молдова и еаэс, посольство молдовы в россии

Посольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС

20:55 14.09.2021
367
CC0 / Pixabay / manfredrichter / Авто на парковке
Авто на парковке - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
CC0 / Pixabay / manfredrichter /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Дипломатическое представительство Молдовы в Российской Федерации напомнило, что разрешенный срок нахождения личного автотранспорта на ЕАЭС заканчивается 30 сентября.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Посольство Молдовы в России обратилось во вторник, 14 сентября, к соотечественникам с напоминанием о необходимости вывезти личные транспортные средства с территории ЕАЭС.
"Посольство Республики Молдова в Российской Федерации доводит до сведения граждан Республики Молдова, которые ввезли в таможенном режиме временного ввоза транспортные средства для личного пользования на таможенную территорию ЕАЭС (в том числе в Российскую Федерацию) о необходимости их вывоза с территории ЕАЭС до 30 сентября 2021 года, либо обеспечить совершение действий по их выпуску в свободное обращение", - говорится с сообщение молдавского дипломатического представительства в Российской Федерации.
Как решить проблему с приднестровскими номерами - Sputnik Молдова, 1920, 06.09.2021
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Как решить проблему с приднестровскими номерами
6 сентября, 21:22
502
Посольство также напоминает, что нарушение срока нахождения временно ввезенных транспортных средств для личного пользования на территории ЕАЭС влечет за собой применение административных мер и уплату таможенных платежей.
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