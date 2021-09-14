https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
2021-09-14T12:40+0300
2021-09-14T12:40+0300
2021-09-14T12:57+0300
экономика
в молдове
молдова
еврокомиссия
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31909189_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_144a89b6ea99c87f53cc9349bb466cdb.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) на этой неделе одобрила выделение 36 миллионов евро для Молдовы. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19, а также на реформу полиции. Об этом заявила на брифинге заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По ее словам, экономическое восстановление Молдовы представляет нечто большее, нежели финансовую помощь, – это развитие инфраструктуры, диджитализация, энергоэффективность, поддержка бизнеса, образовательные программы, предоставление вакцин против коронавируса и другое."ЕС оказывает большую поддержку также отдельным населенным пунктам, местным коммунам. Унгены и Кагул - основные точки, которым предлагается большая помощь, где работают с местными жителями из региона", - добавила Матернова. В то же время она сообщила о желании европейских партнеров помочь Молдове увеличить уровень вакцинации населения в стране. Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт.Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.План ЕС по восстановлению экономики МолдовыЕвропейская комиссия представила в июне план по восстановлению экономики Молдовы, который предполагает привлечение в течение трех лет до 600 миллионов евро. План реализуется в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Предполагается, что 230 миллионов евро будут выделены на развитие инфраструктурных проектов, еще 220 миллионов уйдет на обучение управлению государственными расходами. Примерно 100 миллионов евро будет потрачено на поддержку малых и средних предприятий. По 25 миллионов евро Еврокомиссия выделит на поддержку системы образования и реформу системы юстиции.
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html
https://ru.sputnik.md/20210602/evrokomissiya-odobrila-plan-vosstanovleniya-moldovy-na-600-millionov-evro-34971164.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31909189_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9503dfce8a2102ac7be4dcd206e0a8cd.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, еврокомиссия, европейский союз
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
12:40 14.09.2021 (обновлено: 12:57 14.09.2021)
Представитель ЕС рассказала подробности внедрения плана по экономическому восстановлению Молдовы.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) на этой неделе одобрила выделение 36 миллионов евро для Молдовы. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19, а также на реформу полиции. Об этом заявила на брифинге заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.
"План по восстановлению экономики Молдовы уже работает, только на этой неделе мы подписали документ о выделении 36 миллионов евро для поддержки мер по восстановлению после пандемии и для реформы полиции", - отметила Матернова.
По ее словам, экономическое восстановление Молдовы представляет нечто большее, нежели финансовую помощь, – это развитие инфраструктуры, диджитализация, энергоэффективность, поддержка бизнеса, образовательные программы, предоставление вакцин против коронавируса и другое.
"ЕС оказывает большую поддержку также отдельным населенным пунктам, местным коммунам. Унгены и Кагул - основные точки, которым предлагается большая помощь, где работают с местными жителями из региона", - добавила Матернова.
В то же время она сообщила о желании европейских партнеров помочь Молдове увеличить уровень вакцинации населения в стране.
Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт.
Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.
План ЕС по восстановлению экономики Молдовы
Европейская комиссия представила в июне план по восстановлению экономики Молдовы, который предполагает привлечение в течение трех лет до 600 миллионов евро.
План реализуется в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Предполагается, что 230 миллионов евро будут выделены на развитие инфраструктурных проектов, еще 220 миллионов уйдет на обучение управлению государственными расходами.
Примерно 100 миллионов евро будет потрачено на поддержку малых и средних предприятий. По 25 миллионов евро Еврокомиссия выделит на поддержку системы образования и реформу системы юстиции.