Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
2021-09-14T12:40+0300
2021-09-14T12:57+0300
экономика
в молдове
молдова
еврокомиссия
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31909189_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_144a89b6ea99c87f53cc9349bb466cdb.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) на этой неделе одобрила выделение 36 миллионов евро для Молдовы. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19, а также на реформу полиции. Об этом заявила на брифинге заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По ее словам, экономическое восстановление Молдовы представляет нечто большее, нежели финансовую помощь, – это развитие инфраструктуры, диджитализация, энергоэффективность, поддержка бизнеса, образовательные программы, предоставление вакцин против коронавируса и другое."ЕС оказывает большую поддержку также отдельным населенным пунктам, местным коммунам. Унгены и Кагул - основные точки, которым предлагается большая помощь, где работают с местными жителями из региона", - добавила Матернова. В то же время она сообщила о желании европейских партнеров помочь Молдове увеличить уровень вакцинации населения в стране. Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт.Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.План ЕС по восстановлению экономики МолдовыЕвропейская комиссия представила в июне план по восстановлению экономики Молдовы, который предполагает привлечение в течение трех лет до 600 миллионов евро. План реализуется в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Предполагается, что 230 миллионов евро будут выделены на развитие инфраструктурных проектов, еще 220 миллионов уйдет на обучение управлению государственными расходами. Примерно 100 миллионов евро будет потрачено на поддержку малых и средних предприятий. По 25 миллионов евро Еврокомиссия выделит на поддержку системы образования и реформу системы юстиции.
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html
https://ru.sputnik.md/20210602/evrokomissiya-odobrila-plan-vosstanovleniya-moldovy-na-600-millionov-evro-34971164.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31909189_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_9503dfce8a2102ac7be4dcd206e0a8cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, еврокомиссия, европейский союз

Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает

12:40 14.09.2021 (обновлено: 12:57 14.09.2021)
60
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Представитель ЕС рассказала подробности внедрения плана по экономическому восстановлению Молдовы.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) на этой неделе одобрила выделение 36 миллионов евро для Молдовы. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19, а также на реформу полиции. Об этом заявила на брифинге заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску.

"План по восстановлению экономики Молдовы уже работает, только на этой неделе мы подписали документ о выделении 36 миллионов евро для поддержки мер по восстановлению после пандемии и для реформы полиции", - отметила Матернова.

По ее словам, экономическое восстановление Молдовы представляет нечто большее, нежели финансовую помощь, – это развитие инфраструктуры, диджитализация, энергоэффективность, поддержка бизнеса, образовательные программы, предоставление вакцин против коронавируса и другое.
"ЕС оказывает большую поддержку также отдельным населенным пунктам, местным коммунам. Унгены и Кагул - основные точки, которым предлагается большая помощь, где работают с местными жителями из региона", - добавила Матернова.
ЕС Брюссель - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Политика
Представитель ЕС: надеемся, что в этом году пройдет встреча формата "5+2"
10:39
137
3
В то же время она сообщила о желании европейских партнеров помочь Молдове увеличить уровень вакцинации населения в стране.
Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт.
Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.

План ЕС по восстановлению экономики Молдовы

Европейская комиссия представила в июне план по восстановлению экономики Молдовы, который предполагает привлечение в течение трех лет до 600 миллионов евро.
План реализуется в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Предполагается, что 230 миллионов евро будут выделены на развитие инфраструктурных проектов, еще 220 миллионов уйдет на обучение управлению государственными расходами.
Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 02.06.2021
Экономика
Еврокомиссия одобрила план восстановления Молдовы на 600 миллионов евро
2 июня, 15:07
321
Примерно 100 миллионов евро будет потрачено на поддержку малых и средних предприятий. По 25 миллионов евро Еврокомиссия выделит на поддержку системы образования и реформу системы юстиции.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:00Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
12:50В Японии намерены ужесточить наказание за травлю в интернете
12:40Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
12:30Путин ушел на самоизоляцию: причина - ситуация с COVID
12:15В Молдове ожидается новое подорожание топлива: НАРЭ опубликовало цены
12:12В ноябре еще в двух населенных пунктах Молдовы пройдут местные выборы
12:00Какой перформанс готовят фанаты "Шерифа" на первом матче ЛЧ
11:44Список эпидмер в Кишиневе обновлен: что решила спецкомиссия
11:25В парламенте - новый депутат PAS: кто занял место Зинаиды Попа
11:15Когда премьер Молдовы поедет в Брюссель: ответ главы МИДЕИ
11:05Уже 770 долларов: цена на газ в Европе побила очередной рекорд
10:39Представитель ЕС: надеемся, что в этом году пройдет встреча формата "5+2"
10:27Мавриди предъявлено обвинение в побеге
09:55Где в Кишиневе 14 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:25Встреча в Москве: Путин и Асад провели переговоры
09:00Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан
08:45Мир за сутки: громкое задержание, самолет с контрабандой и повреждения на "Фукусиме-1"
08:30Интимная жизнь молдавских журналистов
08:00Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
07:30Молдавские фермеры намерены отказаться от картофеля в пользу зерновых