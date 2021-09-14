https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html

Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает

Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает

Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает

2021-09-14T12:40+0300

2021-09-14T12:40+0300

2021-09-14T12:57+0300

экономика

в молдове

молдова

еврокомиссия

европейский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31909189_0:217:3073:1945_1920x0_80_0_0_144a89b6ea99c87f53cc9349bb466cdb.jpg

КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Европейская комиссия (ЕК) на этой неделе одобрила выделение 36 миллионов евро для Молдовы. Деньги пойдут на борьбу с COVID-19, а также на реформу полиции. Об этом заявила на брифинге заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕК Катарина Матернова после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску. По ее словам, экономическое восстановление Молдовы представляет нечто большее, нежели финансовую помощь, – это развитие инфраструктуры, диджитализация, энергоэффективность, поддержка бизнеса, образовательные программы, предоставление вакцин против коронавируса и другое."ЕС оказывает большую поддержку также отдельным населенным пунктам, местным коммунам. Унгены и Кагул - основные точки, которым предлагается большая помощь, где работают с местными жителями из региона", - добавила Матернова. В то же время она сообщила о желании европейских партнеров помочь Молдове увеличить уровень вакцинации населения в стране. Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт.Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.План ЕС по восстановлению экономики МолдовыЕвропейская комиссия представила в июне план по восстановлению экономики Молдовы, который предполагает привлечение в течение трех лет до 600 миллионов евро. План реализуется в сотрудничестве с международными финансовыми институтами. Предполагается, что 230 миллионов евро будут выделены на развитие инфраструктурных проектов, еще 220 миллионов уйдет на обучение управлению государственными расходами. Примерно 100 миллионов евро будет потрачено на поддержку малых и средних предприятий. По 25 миллионов евро Еврокомиссия выделит на поддержку системы образования и реформу системы юстиции.

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html

https://ru.sputnik.md/20210602/evrokomissiya-odobrila-plan-vosstanovleniya-moldovy-na-600-millionov-evro-34971164.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, еврокомиссия, европейский союз