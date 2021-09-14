https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html

Представитель ЕС: надеемся, что в этом году пройдет встреча формата "5+2"

Представитель ЕС: надеемся, что в этом году пройдет встреча формата "5+2"

Представитель ЕС: надеемся, что в этом году пройдет встреча формата "5+2"

2021-09-14T10:39+0300

2021-09-14T10:39+0300

2021-09-14T10:42+0300

политика

в молдове

молдова

приднестровское урегулирование

европейский союз

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Надежду на проведение в нынешнем году встречи формата "5+2" под председательством Швеции выразил на брифинге в Кишиневе директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт после встречи с главой Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) Нику Попеску.По его словам, стороны обсуждали не только сотрудничество Молдовы и ЕС в разных сферах, но также и тему приднестровского урегулирования. В частности, Зиберт рассказал о встрече с вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским.Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова.Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210604/Uchastniki-formata-52-prinyali-sovmestnoe-zayavlenie-po-pridnestrovskomu-uregulirovaniyu-35002951.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, приднестровское урегулирование, европейский союз