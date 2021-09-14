https://ru.sputnik.md/20210914/premer-moldovy-otpravitsya-osenyu-bussel-44730256.html
Когда премьер Молдовы поедет в Брюссель: ответ главы МИДЕИ
Когда премьер Молдовы поедет в Брюссель: ответ главы МИДЕИ
Когда премьер Молдовы поедет в Брюссель: ответ главы МИДЕИ
2021-09-14T11:15+0300
2021-09-14T11:15+0300
2021-09-14T11:15+0300
политика
в молдове
молдова
европейский союз
министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова
нику попеску
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В ближайшие месяцы у Молдовы будет множество совместных действий с партнерами из ЕС. В течение осени также ожидается визит в Брюссель премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы. Об этом во вторник заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску после встречи с представителями ЕС, которые находятся с визитом в Кишиневе. По словам Попеску, в дальнейшем также ожидается очередной совет по ассоциации Молдовы с ЕС. По данным главы МИДЕИ, молдавская сторона с партнерами из ЕС обсуждала ключевые сферы сотрудничества: юстицию, безопасность, энергетику, кибербезопасность, защиту окружающей среды, а также защиту реки Днестр - "ключевого источника питьевой воды для граждан Молдовы". Кроме того, в повестке были также обсуждения реформы юстиции, борьбы с коррупцией, диджитализации и экономической поддержки Молдовы со стороны ЕС. "Мы обсуждали Восточное партнерство и рады, что спустя четыре года у нас будет саммит в декабре. Мы ожидаем доброго партнерства с правительством Молдовы и ждем Совета по сотрудничеству между Молдовой и ЕС, который пройдет в конце декабря", - заявил директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт. Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова.Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html
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в молдове, молдова, европейский союз, министерство иностранных дел и европейской интеграции республики молдова, нику попеску, наталья гаврилица
Когда премьер Молдовы поедет в Брюссель: ответ главы МИДЕИ
В Кишиневе находятся представители Европейского союза. После встречи с главой МИДЕИ стало известно о ближайшей повестке сотрудничества Молдовы и ЕС.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. В ближайшие месяцы у Молдовы будет множество совместных действий с партнерами из ЕС. В течение осени также ожидается визит в Брюссель премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы.
Об этом во вторник заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску после встречи с представителями ЕС, которые находятся с визитом в Кишиневе.
По словам Попеску, в дальнейшем также ожидается очередной совет по ассоциации Молдовы с ЕС.
"В декабре будет саммит Восточного партнерства в Брюсселе. Восточное партнерство до сих пор было успехом для нашей страны и приносило пользу нашим гражданам. Зона свободной торговли помогала нашей стране выживать в экономическом плане", - пояснил Попеску.
По данным главы МИДЕИ, молдавская сторона с партнерами из ЕС обсуждала ключевые сферы сотрудничества: юстицию, безопасность, энергетику, кибербезопасность, защиту окружающей среды, а также защиту реки Днестр - "ключевого источника питьевой воды для граждан Молдовы".
Кроме того, в повестке были также обсуждения реформы юстиции, борьбы с коррупцией, диджитализации и экономической поддержки Молдовы со стороны ЕС.
"Мы обсуждали Восточное партнерство и рады, что спустя четыре года у нас будет саммит в декабре. Мы ожидаем доброго партнерства с правительством Молдовы и ждем Совета по сотрудничеству между Молдовой и ЕС, который пройдет в конце декабря", - заявил директор ЕС по России, Восточному партнерству, Центральной Азии, региональному сотрудничеству и ОБСЕ Майкл Зиберт.
Напомним, в эти дни проходит визит представителей Европейского союза в Молдову. В Кишиневе находится также заместитель генерального директора по Европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейской комиссии Катарина Матернова.
Чиновники ЕС провели встречу с президентом Молдовы Майей Санду, главой МИДЕИ Нику Попеску, кроме того, они встретятся со спикером парламента Игорем Гросу и с другими министрами правительства Молдовы.