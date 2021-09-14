Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210914/prirodnyy-gaz-dorozhaet-kak-eto-skazhetsya-moldova-44748670.html
Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове
Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове
Природный газ в Молдове подорожает: как это скажется на страны
2021-09-14T20:21+0300
2021-09-14T20:21+0300
экономика
в молдове
газ
цена на газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0e/32885092_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2275d29b4145661761eb04d392fdc530.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Газ станет дороже и это неизбежно скажется на экономике Молдовы. Такую точку зрения озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Сергей Унгуряну.Почем Молдова будет закупать голубое топливо?Аналитик обратил внимание на то, что Молдова на международном газовом рынке считается маленьким импортером.Во-вторых, как отметил собеседник, есть проблема, связанная с инфраструктурой в случае поставок природного газа в Молдову. Он уточнил, что "непонимание, которое возникает между Россией и Украиной, затрагивает в любом случае и Молдову"."Мы больше не можем с уверенностью заявлять о том, что можем быть обеспечены голубым топливом через газовую транспортную сеть Украины, потому что есть политические моменты, которые влияют на это. Что касается реверса или газопроводов, которые будут идти из западной Европы в Молдову, то тут уже речь идет об элементах, касающихся затрат. Газовый маршрут будет длиннее. Транспортировка газа обойдется дороже", – добавил эксперт.По его словам, в нынешней ситуации, когда наблюдается подорожание газа на рынке в целом: на рынке Европейского союза, на рынке Российской Федерации, а также в отношениях России с ее соседями, "это не обойдет стороной и Молдову".Эксперт обратил внимание на экономические моменты – "если дорожает везде, то подорожает и у нас, неизбежно", а также на политические, "которые важны в установлении цены на газ".По его мнению, цена на природный газ для Молдовы повысится и, конечно, будут последствия для экономики страны.(Не) румынский газ для Молдовы?На вопрос о том, жизнеспособен ли по-прежнему с финансовой точки зрения проект газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в условиях, что Румыния в течение лета импортировала на 20% больше российского природного газа, Унгуряну ответил, что подобные вещи, вероятно, нужно было обсуждать в самом начале – когда этот проект только запускался."И тогда было ясно, что Румыния в любом случае импортирует определенные объемы из Российской Федерации… Но с увеличением потребления энергии и спроса на природный газ на внутреннем рынке Румынии становится ясно, что внутреннее производство не покрывает нужды, и тогда необходимо импортировать. Понятно, что дешевле всего закупать газ в РФ", – отметил аналитик.Собеседник считает, что Молдова не может быть уверена в том, что будет обеспечена газом из Румынии."Надо иметь в виду, что газ станет дороже как для наших соседей, так и неизбежно для нас", – заявил Унгуряну.Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов. В первые часы вторника 14 сентября цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов "голубого топлива" в газохранилищах в Европе.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.
https://ru.sputnik.md/20210913/tsena-gaz-44723838.html
https://ru.sputnik.md/20210913/pikin-budet-li-moldova-pokupat-rossiyskiy-gaz-za-600-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-44640645.html
https://ru.sputnik.md/20210914/tsena-gaz-evropa-800-dollarov-44746988.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0e/32885092_149:0:1856:1280_1920x0_80_0_0_1f9ffe6b800facbbb3cf3797e63955ee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, газ, цена на газ

Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове

20:21 14.09.2021
409
© Pixabay / stevepbГаз
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Pixabay / stevepb
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Экономический эксперт прокомментировал в интервью радиостудии Sputnik, как на экономике Молдовы скажется рост цены на природный газ.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Газ станет дороже и это неизбежно скажется на экономике Молдовы. Такую точку зрения озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Сергей Унгуряну.

Почем Молдова будет закупать голубое топливо?

Аналитик обратил внимание на то, что Молдова на международном газовом рынке считается маленьким импортером.

Наш общий объем потребления природного газа варьируется от 0,8 до одного миллиарда кубометров газа в год, а это не так много, чтобы просить или диктовать определенные условия.

Сергей УНГУРЯНУ - Sputnik Молдова
Сергей Унгуряну
Экономический эксперт
Во-вторых, как отметил собеседник, есть проблема, связанная с инфраструктурой в случае поставок природного газа в Молдову. Он уточнил, что "непонимание, которое возникает между Россией и Украиной, затрагивает в любом случае и Молдову".
Брифинг президента Молдовы Майи Санду - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Экономика
Санду пояснила, от чего будет зависеть цена на газ
Вчера, 23:03
1640
"Мы больше не можем с уверенностью заявлять о том, что можем быть обеспечены голубым топливом через газовую транспортную сеть Украины, потому что есть политические моменты, которые влияют на это. Что касается реверса или газопроводов, которые будут идти из западной Европы в Молдову, то тут уже речь идет об элементах, касающихся затрат. Газовый маршрут будет длиннее. Транспортировка газа обойдется дороже", – добавил эксперт.
По его словам, в нынешней ситуации, когда наблюдается подорожание газа на рынке в целом: на рынке Европейского союза, на рынке Российской Федерации, а также в отношениях России с ее соседями, "это не обойдет стороной и Молдову".
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
Радио
Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров
Вчера, 09:00
318
Эксперт обратил внимание на экономические моменты – "если дорожает везде, то подорожает и у нас, неизбежно", а также на политические, "которые важны в установлении цены на газ".
По его мнению, цена на природный газ для Молдовы повысится и, конечно, будут последствия для экономики страны.

(Не) румынский газ для Молдовы?

На вопрос о том, жизнеспособен ли по-прежнему с финансовой точки зрения проект газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в условиях, что Румыния в течение лета импортировала на 20% больше российского природного газа, Унгуряну ответил, что подобные вещи, вероятно, нужно было обсуждать в самом начале – когда этот проект только запускался.
"И тогда было ясно, что Румыния в любом случае импортирует определенные объемы из Российской Федерации… Но с увеличением потребления энергии и спроса на природный газ на внутреннем рынке Румынии становится ясно, что внутреннее производство не покрывает нужды, и тогда необходимо импортировать. Понятно, что дешевле всего закупать газ в РФ", – отметил аналитик.
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Экономика
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
18:22
102
Собеседник считает, что Молдова не может быть уверена в том, что будет обеспечена газом из Румынии.
"Надо иметь в виду, что газ станет дороже как для наших соседей, так и неизбежно для нас", – заявил Унгуряну.
Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов. В первые часы вторника 14 сентября цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов "голубого топлива" в газохранилищах в Европе.
Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.
010100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:01Курс валют на среду: доллар и евро растут в цене
21:35"Давили на меня и прокурора": интервью российского "шпиона" в Литве Палецкиса - эксклюзив
21:17В Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna
20:55Посольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС
20:39Ассоциация рестораторов: заявления Немеренко противоречат решению комиссии
20:21Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове
20:03Политолог: у молдавской власти не хватит смелости на обязательную вакцинацию
19:41Тренер "Шахтера" - о "Шерифе": мы очень уважаем эту команду
19:13Одна из самых опасных профессий в мире: по лезвию ножа и без права на ошибку
18:51ВСМ назначил нового врио главы Апелляционной палаты Кишинева
18:28Минздрав: количество новых случаев COVID-19 снова резко выросло
18:22Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
18:02Огонь в горах Испании: спасателям удалось справиться с природным бедствием
17:38Официально: День вина в Молдове в этом году отменен
17:19Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"
16:58Боррель: события в Афганистане показали уязвимость Евросоюза
16:47Количество случаев COVID-19 выросло: почти по всей Молодове – красный код
16:31Министр иностранных дел Словакии едет в Кишинев
16:06Ураганный спрос: США закупают российскую нефть
15:41Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов