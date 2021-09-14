https://ru.sputnik.md/20210914/prirodnyy-gaz-dorozhaet-kak-eto-skazhetsya-moldova-44748670.html

Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове

Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове

Природный газ в Молдове подорожает: как это скажется на страны

2021-09-14T20:21+0300

2021-09-14T20:21+0300

2021-09-14T20:21+0300

экономика

в молдове

газ

цена на газ

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Газ станет дороже и это неизбежно скажется на экономике Молдовы. Такую точку зрения озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Сергей Унгуряну.Почем Молдова будет закупать голубое топливо?Аналитик обратил внимание на то, что Молдова на международном газовом рынке считается маленьким импортером.Во-вторых, как отметил собеседник, есть проблема, связанная с инфраструктурой в случае поставок природного газа в Молдову. Он уточнил, что "непонимание, которое возникает между Россией и Украиной, затрагивает в любом случае и Молдову"."Мы больше не можем с уверенностью заявлять о том, что можем быть обеспечены голубым топливом через газовую транспортную сеть Украины, потому что есть политические моменты, которые влияют на это. Что касается реверса или газопроводов, которые будут идти из западной Европы в Молдову, то тут уже речь идет об элементах, касающихся затрат. Газовый маршрут будет длиннее. Транспортировка газа обойдется дороже", – добавил эксперт.По его словам, в нынешней ситуации, когда наблюдается подорожание газа на рынке в целом: на рынке Европейского союза, на рынке Российской Федерации, а также в отношениях России с ее соседями, "это не обойдет стороной и Молдову".Эксперт обратил внимание на экономические моменты – "если дорожает везде, то подорожает и у нас, неизбежно", а также на политические, "которые важны в установлении цены на газ".По его мнению, цена на природный газ для Молдовы повысится и, конечно, будут последствия для экономики страны.(Не) румынский газ для Молдовы?На вопрос о том, жизнеспособен ли по-прежнему с финансовой точки зрения проект газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в условиях, что Румыния в течение лета импортировала на 20% больше российского природного газа, Унгуряну ответил, что подобные вещи, вероятно, нужно было обсуждать в самом начале – когда этот проект только запускался."И тогда было ясно, что Румыния в любом случае импортирует определенные объемы из Российской Федерации… Но с увеличением потребления энергии и спроса на природный газ на внутреннем рынке Румынии становится ясно, что внутреннее производство не покрывает нужды, и тогда необходимо импортировать. Понятно, что дешевле всего закупать газ в РФ", – отметил аналитик.Собеседник считает, что Молдова не может быть уверена в том, что будет обеспечена газом из Румынии."Надо иметь в виду, что газ станет дороже как для наших соседей, так и неизбежно для нас", – заявил Унгуряну.Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов. В первые часы вторника 14 сентября цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов "голубого топлива" в газохранилищах в Европе.Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.

https://ru.sputnik.md/20210913/tsena-gaz-44723838.html

https://ru.sputnik.md/20210913/pikin-budet-li-moldova-pokupat-rossiyskiy-gaz-za-600-dollarov-za-tysyachu-kubometrov-44640645.html

https://ru.sputnik.md/20210914/tsena-gaz-evropa-800-dollarov-44746988.html

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2021

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в молдове, газ, цена на газ