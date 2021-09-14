https://ru.sputnik.md/20210914/prisak-mogut-li-vlasti-moldovy-nasilno-vaktsinirovat-grazhdan-44644909.html

Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан

Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан

Адвокат выразил свое мнение о принудительной вакцинации в Молдове, объяснив позицию нынешнего государства.

2021-09-14T09:00+0300

2021-09-14T09:00+0300

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Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан

Но, продолжил он, комиссия обязала учителей не прямо, а как-то косвенно: с одной стороны, только вакцинированные учителя могут работать, а с другой – без вакцины необходимо предъявить тест.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, в молдове