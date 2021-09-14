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Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан
Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан
Адвокат выразил свое мнение о принудительной вакцинации в Молдове, объяснив позицию нынешнего государства.
2021-09-14T09:00+0300
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Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан
Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан
Но, продолжил он, комиссия обязала учителей не прямо, а как-то косвенно: с одной стороны, только вакцинированные учителя могут работать, а с другой – без вакцины необходимо предъявить тест.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове

Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан

09:00 14.09.2021
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Радио
Присак: могут ли власти Молдовы насильно вакцинировать граждан
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Адвокат выразил свое мнение о вероятности принудительной вакцинации в Молдове, объяснив позицию нынешнего государства.

"Сегодня в сфере общественного здоровья правила устанавливает Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, которая косвенно обязала учителей вакцинироваться", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова доктор юридических наук, адвокат Александр Присак.

Но, продолжил он, комиссия обязала учителей не прямо, а как-то косвенно: с одной стороны, только вакцинированные учителя могут работать, а с другой – без вакцины необходимо предъявить тест.

"Комиссия тоже боится, поскольку такое требование несколько противоречит международному положению о добровольной вакцинации. Поэтому государство принимает такие косвенные меры, для того чтобы повысить число вакцинированных граждан в стране", - заключил доктор юридических наук.

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