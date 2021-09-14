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https://ru.sputnik.md/20210914/putin-ushel-na-samoizolyatsiyu-prichina-situatsiya-covid-44733687.html
Путин ушел на самоизоляцию: причина - ситуация с COVID
Путин ушел на самоизоляцию: причина - ситуация с COVID
Путин ушел на самоизоляцию
2021-09-14T12:30+0300
2021-09-14T12:30+0300
россия
в мире
владимир путин
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Накануне российский лидер во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент говорил образно.Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".
https://ru.sputnik.md/20210630/Vladimir-Putin-rasskazal-kakoy-vaktsinoy-privilsya-35306616.html
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в мире, владимир путин

Путин ушел на самоизоляцию: причина - ситуация с COVID

12:30 14.09.2021
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече форума АТЭС
Президент РФ В. Путин принял участие в неформальной встрече форума АТЭС - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Алексей Никольский
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В окруженнии президента России отмечены случаи заболевания коронавирусом.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания коронавирусом в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
Накануне российский лидер во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Он отметил, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным - Sputnik Молдова, 1920, 30.06.2021
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Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился
30 июня, 12:22
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Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент говорил образно.
Российский лидер весной привился от коронавируса вакциной "Спутник V". Глава государства неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него "держатся хорошо".
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