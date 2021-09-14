https://ru.sputnik.md/20210914/rossia-razrabotka-preparat-bolezni-altsgeymer-44745569.html

Уникальное лекарство от Альцгеймера разработали в России

Уникальное лекарство от Альцгеймера разработали в России

Разработчик рассказал об уникальном российском пептидном препарате от болезни Альцгеймера. 14.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-14T22:41+0300

2021-09-14T22:41+0300

2021-09-14T22:41+0300

здоровье

ученые

болезнь альцгеймера

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КИШИНЕВ, 14сен - Sputnik. После 2022 года планируется проведение испытаний уникального российского пептидного препарата для лечения болезни Альцгеймера. Об этом сообщил РИА Новости директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, главный научный сотрудник Института физиологии имени И.П. Павлова РАН, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон."Эти разработки ведутся уже около 8 лет… Экспериментальные исследования проводились на мышах в модели болезни Альцгеймера. В настоящее время разработка уникальных пептидов, которые позволяют эффективно бороться с потерей памяти, находится на финальной стадии доклинических исследований. На следующей стадии документы будут подаваться в Минздрав РФ на получение разрешения для проведения клинических испытаний на людях. Эти документы планируется подать после 2022 года", - рассказал он.По словам ученого, экспериментальные исследования показали, что применение пептидов способствовало увеличению у грызунов в мозге количества дендритных шипиков, отвечающих за формирование памяти, то есть произошло полное восстановление функций мозга при болезни Альцгеймера у мышей."В течение ближайшего года будут продолжаться исследования на животных, в частности, влияние на процессы памяти. А также идет исследование влияния на активность генов, которые связаны с болезнью Альцгеймера", - рассказал Хавинсон.Он отметил, что результаты этой многолетней работы в 2021 году опубликовал ведущий научный журнал Pharmaceuticals (Швейцария, 2021, Т. 14, № 6)."То, что мы получили в эксперименте, по сути дела, полное восстановление нейронной сети до нормы. Такого в литературе не описано. А то, что это опубликовано в одном из лучших научных европейских журналов, - это экспертиза. В чем смысл публикации в зарубежном журнале? Проводится экспертиза – насколько это грамотно сделано, как это все вводилось и так далее. То, что результаты исследования опубликованы в этом журнале, показывает то, что мы прошли экспертизу и западный мир этому поверил", - отметил Хавинсон.Он также сообщил, что уникальный пептидный препарат является безопасным и не обладает побочными эффектами. Российские ученые из Санкт-Петербурга опубликовали в швейцарском научном журнале Pharmaceuticals результаты эксперимента, посвященного изучению влияния пептидов EDR и KED на развитие болезни Альцгеймера. Эксперимент проводился на мышах с генами болезни Альцгеймера, у которых было снижено количество дендритных шипиков, отвечающих за формирование памяти, введение пептидов помогло увеличить их число.

https://ru.sputnik.md/20210907/razveyan-mif-o-glavnom-priznake-bolezni-altsgeymera-44570274.html

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ученые, болезнь альцгеймера