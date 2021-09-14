Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России

"Есть проблемы, которые надо срочно решать, а есть проблемы, которые могут подождать, но с чего-то начинать надо. Первое, на что мы надеемся, – это то, что будут предприняты меры по разблокированию свободного доступа на российский рынок для продукции из Молдовы", – заключил аналитик.