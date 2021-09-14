https://ru.sputnik.md/20210914/rynok-rossia-44642430.html
Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
Аналитик дал прогноз результативности работы нового правительства, обозначил молдавско-российскую проблематику и выразил главную надежду Молдовы.
2021-09-14T08:00+0300
2021-09-14T08:00+0300
2021-09-14T08:00+0300
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Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
По его мнению, в ходе визита Дмитрия Козака в Кишинев были согласованы рабочие группы, которые сейчас заняты молдавско-российской проблематикой. Общество ждет, когда эти группы представят наработки и определят свои позиции.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Михэеш: как правительство Гаврилицы разблокирует рынок России
Аналитик дал прогноз результативности работы нового правительства, обозначил молдавско-российскую проблематику и выразил главную надежду Молдовы.
"Вся сложность отношений Молдовы с Россией находится в сфере экономики, сюда же входит комплекс вопросов по приднестровскому урегулированию – все это ложится на плечи нынешнего правительства Молдовы. Конечно, здесь необходимо выработать тактику ведения переговоров с Российской Федерацией и российским правительством", – рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.
По его мнению, в ходе визита Дмитрия Козака в Кишинев были согласованы рабочие группы, которые сейчас заняты молдавско-российской проблематикой. Общество ждет, когда эти группы представят наработки и определят свои позиции.
"Есть проблемы, которые надо срочно решать, а есть проблемы, которые могут подождать, но с чего-то начинать надо. Первое, на что мы надеемся, – это то, что будут предприняты меры по разблокированию свободного доступа на российский рынок для продукции из Молдовы", – заключил аналитик.