https://ru.sputnik.md/20210914/sandu-vstretilas-spetspredstavitelem-obse-pridnestrovskomu-uregulirovaniyu-44736249.html

Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию

2021-09-14T13:00+0300

2021-09-14T13:00+0300

2021-09-14T13:00+0300

политика

в молдове

молдова

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела во вторник встречу со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Как отметила глава государства, обсуждался вопрос приднестровского урегулирования, а также прошел обмен мнениями по диалогу Кишинева и Тирасполя. Стороны обсудили дальнейшие перспективы по данному вопросу. По ее словам, стороны договорились, что будут продолжать искать вместе с ОБСЕ решения для обеспечения уважения прав и свобод человека в Приднестровском регионе и решения повседневных проблем граждан. Как добавила президент, правительство также обеспечит лучшее сотрудничество между ключевыми ведомствами и отраслевыми министерствами, чтобы разработать последовательную и эффективную политику реинтеграции.

https://ru.sputnik.md/20210907/glava-missii-obse-44554486.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, майя санду