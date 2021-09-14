https://ru.sputnik.md/20210914/sandu-vstretilas-spetspredstavitelem-obse-pridnestrovskomu-uregulirovaniyu-44736249.html
Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
2021-09-14T13:00+0300
2021-09-14T13:00+0300
2021-09-14T13:00+0300
политика
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела во вторник встречу со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Как отметила глава государства, обсуждался вопрос приднестровского урегулирования, а также прошел обмен мнениями по диалогу Кишинева и Тирасполя. Стороны обсудили дальнейшие перспективы по данному вопросу. По ее словам, стороны договорились, что будут продолжать искать вместе с ОБСЕ решения для обеспечения уважения прав и свобод человека в Приднестровском регионе и решения повседневных проблем граждан. Как добавила президент, правительство также обеспечит лучшее сотрудничество между ключевыми ведомствами и отраслевыми министерствами, чтобы разработать последовательную и эффективную политику реинтеграции.
https://ru.sputnik.md/20210907/glava-missii-obse-44554486.html
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в молдове, молдова, майя санду
Санду встретилась со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
Стороны договорились, что будут продолжать искать вместе с ОБСЕ решения для обеспечения соблюдения прав и свобод человека в Приднестровском регионе.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела во вторник встречу со специальным представителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майером-Хартингом. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Как отметила глава государства, обсуждался вопрос приднестровского урегулирования, а также прошел обмен мнениями по диалогу Кишинева и Тирасполя. Стороны обсудили дальнейшие перспективы по данному вопросу.
"В настоящее время приоритетом правительства является укрепление институтов и борьба с коррупцией. Функциональное государство с интегрированными институтами сделает правый берег более привлекательным и таким образом усилит взаимодействие между жителями двух берегов Днестра и будет способствовать процессу реинтеграции", - заявила Санду.
По ее словам, стороны договорились, что будут продолжать искать вместе с ОБСЕ решения для обеспечения уважения прав и свобод человека в Приднестровском регионе и решения повседневных проблем граждан.
Как добавила президент, правительство также обеспечит лучшее сотрудничество между ключевыми ведомствами и отраслевыми министерствами, чтобы разработать последовательную и эффективную политику реинтеграции.