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Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов
Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов
Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов
2021-09-14T15:41+0300
2021-09-14T15:50+0300
коронавирус
в молдове
молдова
гагаузия
скорая помощь
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ОМРАТ, 14 сен – Sputnik, Максим Топал. По решению Министерства здравоохранения подстанции скорой медицинской помощи в Молдове были обеспечены экспресс-тестами на выявление коронавируса. Фельдшеры скорой прошли обучение и теперь могут самостоятельно диагностировать наличие опасной болезни прямо у пациента дома."Мы прошли инструктаж, нам показали, как делать тесты на дому. Мы уже делали тесты там, где была необходимость. Бывают и положительные случаи", – заметила фельдшер подстанции скорой помощи Комрат Наталья Михна.Предполагается, что выявление COVID-19 на ранних этапах позволит снизить количество случаев тяжелого течения болезни.На данный момент скорая помощь Гагаузии получила 360 экспресс-тестов. Из них 160 направлено комратской подстанции, 140 – чадыр-лунгской и 60 – вулканештской, рассказал Sputnik директор зональной станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой.Идею экспресс-тестирования жители Гагаузии воспринимают позитивно. Такие процедуры проводятся всего одну неделю. Однако за это время у некоторых уже успело возникнуть неверное представление об этой услуге.Он также призвал всех граждан проявлять ответственность и вызывать скорую только при появлении первых признаков заболевания – высокой температуры и кашля. Лишь в этом случае фельдшеры скорой помощи смогут провести экспресс-тест на коронавирус на дому.Ложных вызовов при этом следует избегать, ведь "в это время может пострадать тот, кому медицинская помощь действительно нужна". Населенные пункты Гагаузии обслуживают всего 16 бригад скорой помощи, одна из которых – реанимационная.Напомним, 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 были переданы Молдове властями Румынии. Они были распределены среди 90 пунктов скорой медицинской помощи по всей стране.
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в молдове, молдова, гагаузия, скорая помощь

Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов

15:41 14.09.2021 (обновлено: 15:50 14.09.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalЭкспресс-тест на COVID-19
Экспресс-тест на COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Фельдшеры скорой помощи проведут тест на коронавирус на дому только при наличия симптомов заболевания. Уже отмечены случаи, когда врачей вызывали вовсе не по причине подозрений в инфицировании.
ОМРАТ, 14 сен – Sputnik, Максим Топал. По решению Министерства здравоохранения подстанции скорой медицинской помощи в Молдове были обеспечены экспресс-тестами на выявление коронавируса. Фельдшеры скорой прошли обучение и теперь могут самостоятельно диагностировать наличие опасной болезни прямо у пациента дома.
"Мы прошли инструктаж, нам показали, как делать тесты на дому. Мы уже делали тесты там, где была необходимость. Бывают и положительные случаи", – заметила фельдшер подстанции скорой помощи Комрат Наталья Михна.
© Sputnik / Maxim TopalФельдшер скорой помощи Наталья Михна
Фельдшер скорой помощи Наталья Михна - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Фельдшер скорой помощи Наталья Михна
© Sputnik / Maxim Topal
Предполагается, что выявление COVID-19 на ранних этапах позволит снизить количество случаев тяжелого течения болезни.
На данный момент скорая помощь Гагаузии получила 360 экспресс-тестов. Из них 160 направлено комратской подстанции, 140 – чадыр-лунгской и 60 – вулканештской, рассказал Sputnik директор зональной станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой.

"Бригада врачей может провести этот тест прямо на дому, но максимум через 7 дней после появления первых симптомов", – отметил он.

© Sputnik / Maxim TopalНачальник зональной станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой
Начальник зональной станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Начальник зональной станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой
© Sputnik / Maxim Topal
Идею экспресс-тестирования жители Гагаузии воспринимают позитивно. Такие процедуры проводятся всего одну неделю. Однако за это время у некоторых уже успело возникнуть неверное представление об этой услуге.

"Возникло ошибочное понимание, что врачи скорой смогут приехать, сделать экспресс-тест, выдать им документ в связи с выездом за границу, в связи с проведением торжественных мероприятий, свадеб. Это ошибочное восприятие. Скорая помощь не выезжает для проведения таких [медицинских] мероприятий", – подчеркнул Драгой.

Он также призвал всех граждан проявлять ответственность и вызывать скорую только при появлении первых признаков заболевания – высокой температуры и кашля. Лишь в этом случае фельдшеры скорой помощи смогут провести экспресс-тест на коронавирус на дому.
© Sputnik / Maxim TopalМашина скорой помощи в Гагаузии
Машина скорой помощи в Гагаузии - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Машина скорой помощи в Гагаузии
© Sputnik / Maxim Topal
Ложных вызовов при этом следует избегать, ведь "в это время может пострадать тот, кому медицинская помощь действительно нужна". Населенные пункты Гагаузии обслуживают всего 16 бригад скорой помощи, одна из которых – реанимационная.
Напомним, 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 были переданы Молдове властями Румынии. Они были распределены среди 90 пунктов скорой медицинской помощи по всей стране.
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