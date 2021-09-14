https://ru.sputnik.md/20210914/test-covid-patsienty-44741913.html

Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов

Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов

Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов

2021-09-14T15:41+0300

2021-09-14T15:41+0300

2021-09-14T15:50+0300

коронавирус

в молдове

молдова

гагаузия

скорая помощь

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ОМРАТ, 14 сен – Sputnik, Максим Топал. По решению Министерства здравоохранения подстанции скорой медицинской помощи в Молдове были обеспечены экспресс-тестами на выявление коронавируса. Фельдшеры скорой прошли обучение и теперь могут самостоятельно диагностировать наличие опасной болезни прямо у пациента дома."Мы прошли инструктаж, нам показали, как делать тесты на дому. Мы уже делали тесты там, где была необходимость. Бывают и положительные случаи", – заметила фельдшер подстанции скорой помощи Комрат Наталья Михна.Предполагается, что выявление COVID-19 на ранних этапах позволит снизить количество случаев тяжелого течения болезни.На данный момент скорая помощь Гагаузии получила 360 экспресс-тестов. Из них 160 направлено комратской подстанции, 140 – чадыр-лунгской и 60 – вулканештской, рассказал Sputnik директор зональной станции скорой помощи Гагаузии Виталий Драгой.Идею экспресс-тестирования жители Гагаузии воспринимают позитивно. Такие процедуры проводятся всего одну неделю. Однако за это время у некоторых уже успело возникнуть неверное представление об этой услуге.Он также призвал всех граждан проявлять ответственность и вызывать скорую только при появлении первых признаков заболевания – высокой температуры и кашля. Лишь в этом случае фельдшеры скорой помощи смогут провести экспресс-тест на коронавирус на дому.Ложных вызовов при этом следует избегать, ведь "в это время может пострадать тот, кому медицинская помощь действительно нужна". Населенные пункты Гагаузии обслуживают всего 16 бригад скорой помощи, одна из которых – реанимационная.Напомним, 100 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 были переданы Молдове властями Румынии. Они были распределены среди 90 пунктов скорой медицинской помощи по всей стране.

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в молдове, молдова, гагаузия, скорая помощь