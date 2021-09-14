https://ru.sputnik.md/20210914/tochnyy-prognoz-pogody-44720342.html

Самый точный прогноз погоды: сколько продержится теплое время

Самый точный прогноз погоды: сколько продержится теплое время

Самый точный прогноз погоды на 15 и 16 сентября Gismeteo

2021-09-14T07:00+0300

2021-09-14T07:00+0300

2021-09-14T07:00+0300

прогноз погоды

народные приметы

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КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами кратковременный грозовой дождь. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.Теплая погода в Молдове сохранится до 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков. Затем начнет холодать. Так, 18 сентября похолодает до +23 градусов и прогнозируют дожди. К 20 сентября температура воздуха упадет до +17 днем.Праздники и народные приметыВ народе 14 сентября называют Семиным днем, летопродавцем, гусепроводом.В это день до 1700 года на Руси праздновали Новый год. Вековая мудрость гласила: "Семен лето провожает, бабье лето приглашает". С наступлением "вторых осенин" женихи присматривали себе невест, от Семенова дня до Гурия (28 ноября) наступали свадебные недели.Православная церковь почитает 14 сентября преподобного Симеона, который провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из них 47 – стоя на столпе. На месте его подвигов был воздвигнут монастырь.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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прогноз погоды, народные приметы