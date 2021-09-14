Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210914/tochnyy-prognoz-pogody-44720342.html
Самый точный прогноз погоды: сколько продержится теплое время
Самый точный прогноз погоды: сколько продержится теплое время
Самый точный прогноз погоды на 15 и 16 сентября Gismeteo
2021-09-14T07:00+0300
2021-09-14T07:00+0300
прогноз погоды
народные приметы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/15/32109920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c8dab20eba187454715c0f76d461fb6.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами кратковременный грозовой дождь. Ветер слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.Теплая погода в Молдове сохранится до 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков. Затем начнет холодать. Так, 18 сентября похолодает до +23 градусов и прогнозируют дожди. К 20 сентября температура воздуха упадет до +17 днем.Праздники и народные приметыВ народе 14 сентября называют Семиным днем, летопродавцем, гусепроводом.В это день до 1700 года на Руси праздновали Новый год. Вековая мудрость гласила: "Семен лето провожает, бабье лето приглашает". С наступлением "вторых осенин" женихи присматривали себе невест, от Семенова дня до Гурия (28 ноября) наступали свадебные недели.Православная церковь почитает 14 сентября преподобного Симеона, который провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из них 47 – стоя на столпе. На месте его подвигов был воздвигнут монастырь.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/15/32109920_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_fb779e6ec64709646c86f4bb6f7d107d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: сколько продержится теплое время

07:00 14.09.2021
155
© Photo : Miroslav RotariУтренний Кишинев
Утренний Кишинев - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 14 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, днем местами кратковременный грозовой дождь. Ветер слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +15 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 сентября: ночью от +13 до +15, днем от +24 до +26.

"На юге республики сформировались условия для чрезвычайной пожарной опасности. Велика вероятность возгорания лесов и сельхозугодий", – говорится в сообщении синоптиков.

Теплая погода в Молдове сохранится до 17 сентября. Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +29 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +10 до +18 градусов, без осадков.
Затем начнет холодать. Так, 18 сентября похолодает до +23 градусов и прогнозируют дожди. К 20 сентября температура воздуха упадет до +17 днем.

Праздники и народные приметы

В народе 14 сентября называют Семиным днем, летопродавцем, гусепроводом.
В это день до 1700 года на Руси праздновали Новый год. Вековая мудрость гласила: "Семен лето провожает, бабье лето приглашает". С наступлением "вторых осенин" женихи присматривали себе невест, от Семенова дня до Гурия (28 ноября) наступали свадебные недели.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
10877
Православная церковь почитает 14 сентября преподобного Симеона, который провел в усиленных иноческих подвигах 80 лет, из них 47 – стоя на столпе. На месте его подвигов был воздвигнут монастырь.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
07:00Самый точный прогноз погоды: сколько продержится теплое время
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 сентября
ВчераМеркель высказалась за расширение Евросоюза
ВчераСанду пояснила, от чего будет зависеть цена на газ
ВчераНа севере Молдовы полиция изъяла наркотики на пять миллионов леев
ВчераКурс валют на вторник: доллар растет, евро сдает позиции
ВчераПутин посетил стратегические учения "Запад-2021"
ВчераГросу встретился со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
ВчераТрамп заявил, что будет вынужден участвовать в президентских выборах
ВчераЧем закончится противостояние между новой властью Молдовы и генпрокурором
ВчераФанат кричит "гол": как "Шериф" вдохновляет дизайнеров
ВчераПоправки в закон о прокуратуре: пленум КС отклонил запрос Генпрокуратуры
ВчераЖенщины – за талибов: в городах Афганистана прошли демонстрации поддержки
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераМинсельхоз выступил с уточнением по поводу якобы выброшенных яблок
ВчераЗаседание по делу Шора снова перенесли: в чем причина
ВчераПочему так долго строится Союзное государство
ВчераЧебан встретился с главой МВД: будет ли решена проблема пробок в столице
ВчераПутин не исключил ухода на карантин из-за коронавируса
ВчераВ ДТП в Турции пострадали 35 граждан Украины - МИД