https://ru.sputnik.md/20210914/trener-shakhtera---o-sherife-my-ochen-uvazhaem-etu-komandu-44748213.html

Тренер "Шахтера" - о "Шерифе": мы очень уважаем эту команду

Тренер "Шахтера" - о "Шерифе": мы очень уважаем эту команду

Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45. 14.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-14T19:41+0300

2021-09-14T19:41+0300

2021-09-14T19:41+0300

спорт

фк "шериф"

лига чемпионов

футбол

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Во вторник, 14 сентября, в канун мачта группового раунда Лиги между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером" главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби провел пресс-конференцию, на которой в весьма лестных тонах высказался о своих завтрашних визави из Молдовы."Поединок с "Шерифом" очень важен. В молдавском клубе много игроков, которые действуют на скорости, предпочитают высокий ритм. Мы очень уважаем эту команду. Они квалифицировались в группу Лиги чемпионов так же, как и мы", - заявил Дзерби.Наставник украинской команды подчеркнул, что ему и его подопечным безразлично, является ли "Шахтер" фаворитом в предстоящей встрече. Первая игра группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45 в Тирасполе. Ожидается, что на матч приедут около 300 фанатов донецкого клуба.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.

https://ru.sputnik.md/20210914/kakoy-perfomans-gotovyat-fanaty-sherifa-pervom-matche-44729938.html

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фк "шериф", лига чемпионов, футбол