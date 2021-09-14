https://ru.sputnik.md/20210914/trener-shakhtera---o-sherife-my-ochen-uvazhaem-etu-komandu-44748213.html
Тренер "Шахтера" - о "Шерифе": мы очень уважаем эту команду
Тренер "Шахтера" - о "Шерифе": мы очень уважаем эту команду
Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45. 14.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-14T19:41+0300
2021-09-14T19:41+0300
2021-09-14T19:41+0300
спорт
фк "шериф"
лига чемпионов
футбол
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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Во вторник, 14 сентября, в канун мачта группового раунда Лиги между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером" главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби провел пресс-конференцию, на которой в весьма лестных тонах высказался о своих завтрашних визави из Молдовы."Поединок с "Шерифом" очень важен. В молдавском клубе много игроков, которые действуют на скорости, предпочитают высокий ритм. Мы очень уважаем эту команду. Они квалифицировались в группу Лиги чемпионов так же, как и мы", - заявил Дзерби.Наставник украинской команды подчеркнул, что ему и его подопечным безразлично, является ли "Шахтер" фаворитом в предстоящей встрече. Первая игра группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45 в Тирасполе. Ожидается, что на матч приедут около 300 фанатов донецкого клуба.Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.
https://ru.sputnik.md/20210914/kakoy-perfomans-gotovyat-fanaty-sherifa-pervom-matche-44729938.html
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол
Тренер "Шахтера" - о "Шерифе": мы очень уважаем эту команду
Матч "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45.
КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. Во вторник, 14 сентября, в канун мачта группового раунда Лиги между тираспольским "Шерифом" и донецким "Шахтером" главный тренер украинского клуба Роберто Де Дзерби провел пресс-конференцию, на которой в весьма лестных тонах высказался о своих завтрашних визави из Молдовы.
"Поединок с "Шерифом" очень важен. В молдавском клубе много игроков, которые действуют на скорости, предпочитают высокий ритм. Мы очень уважаем эту команду. Они квалифицировались в группу Лиги чемпионов так же, как и мы", - заявил Дзерби.
Наставник украинской команды подчеркнул, что ему и его подопечным безразлично, является ли "Шахтер" фаворитом в предстоящей встрече.
"Я не думаю, что футболистов нужно сильно мотивировать, потому что они прекрасно знают, что сами должны быть хорошо мотивированы. Не нужно думать, фавориты мы или нет, нужно просто быть очень сконцентрированными на матче, играть с нашим качеством и уважать соперника", - сказал наставник "Шахтера".
Первая игра группового этапа Лиги чемпионов "Шериф" - "Шахтер" состоится 15 сентября в 19.45 в Тирасполе. Ожидается, что на матч приедут около 300 фанатов донецкого клуба.
Напомним, тираспольский "Шериф" стал первым молдавским клубом, сумевшим пробиться в групповой этап престижнейшего европейского футбольного турнира.