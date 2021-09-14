https://ru.sputnik.md/20210914/trusheny-sledstvie-primar-44739653.html

Обыски в коммуне Трушены: под следствием – примар и главный архитектор

Обыски в коммуне Трушены: под следствием – примар и главный архитектор

Обыски в коммуне Трушены: под следствием примар и главный архитектор

2021-09-14T15:09+0300

2021-09-14T15:09+0300

2021-09-14T15:20+0300

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КИШИНЕВ, 14 сен – Sputnik. В примэрии коммуны Трушены прошли обыски, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). По данным НАЦ, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния. Их задержали и доставили в НАЦ для допроса.Перечисленные лица оказались в центре внимания правоохранителей после того, как был зафиксирован случай взяточничества за выдачу разрешительных документов на легализацию объекта недвижимости.По данным следствия, сотрудники НАЦ и прокуратура выявили множество случаев вымогательства денег от предпринимателей и частных лиц в обмен на выдачу сертификатов на строительство и других документов для легализации недвижимости или земли. "Суммы, требуемые группой должностных лиц, варьировались от 500 до 1000 евро, но были также задокументированы случаи, когда в обмен на выдачу разрешительных документов требовали материальные блага (земельные участки)", – уточнили в НАЦ.В частности, зафиксирована попытка неправомерного завладения некоторым имуществом, принадлежавшим местной 73-летней пенсионерке.Как рассказали в НАЦ, злоумышленники планировали завладеть оригиналами документов на дом в Трушенах, земельные участки, а также на квартиру в столице.Если вина задержанных будет доказана, им грозит до десяти лет тюрьмы.

https://ru.sputnik.md/20210821/za-prava-kategorii-b---vzyatka-700-evro-zloumyshlennikam-grozit-do-shesti-let-tyurmy-44113237.html

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в молдове, молдова, нац, коррупция