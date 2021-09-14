https://ru.sputnik.md/20210914/tsena-gaz-evropa-800-dollarov-44746988.html

Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов

Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов

2021-09-14T18:22+0300

2021-09-14T18:22+0300

2021-09-14T18:24+0300

экономика

газ

цена

европа

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов, передает РИА Новости.В первые часы вторника, 14 сентября, цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов голубого топлива в газохранилищах в Европе.

https://ru.sputnik.md/20210914/uzhe-770-dollarov-tsena-na-gaz-v-evrope-pobila-ocherednoy-rekord-44729036.html

европа

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газ, цена, европа