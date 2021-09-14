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Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
2021-09-14T18:22+0300
2021-09-14T18:24+0300
экономика
газ
цена
европа
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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов, передает РИА Новости.В первые часы вторника, 14 сентября, цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов голубого топлива в газохранилищах в Европе.
https://ru.sputnik.md/20210914/uzhe-770-dollarov-tsena-na-gaz-v-evrope-pobila-ocherednoy-rekord-44729036.html
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газ, цена, европа

Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов

18:22 14.09.2021 (обновлено: 18:24 14.09.2021)
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CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company / Газ
Газ - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company /
Газ в Европе дорожает каждый день.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов, передает РИА Новости.
© SputnikДинамика роста цен на газ в Европе
Динамика роста цен на газ в Европе - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Динамика роста цен на газ в Европе
© Sputnik
В первые часы вторника, 14 сентября, цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов голубого топлива в газохранилищах в Европе.
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Экономика
Уже 770 долларов: цена на газ в Европе побила очередной рекорд
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