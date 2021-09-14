https://ru.sputnik.md/20210914/tsena-gaz-evropa-800-dollarov-44746988.html
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
2021-09-14T18:22+0300
2021-09-14T18:22+0300
2021-09-14T18:24+0300
экономика
газ
цена
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2532/12/25321218_0:199:1921:1279_1920x0_80_0_0_7af0a906fa998cee0874868fdbdd169c.jpg
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов, передает РИА Новости.В первые часы вторника, 14 сентября, цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов голубого топлива в газохранилищах в Европе.
https://ru.sputnik.md/20210914/uzhe-770-dollarov-tsena-na-gaz-v-evrope-pobila-ocherednoy-rekord-44729036.html
европа
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2532/12/25321218_0:0:1705:1279_1920x0_80_0_0_6cd069bcfd9acfd097d305b76568e7b9.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
газ, цена, европа
Цена на газ в Европе превысила 800 долларов за тысячу кубов
18:22 14.09.2021 (обновлено: 18:24 14.09.2021)
Газ в Европе дорожает каждый день.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik.
Цена на газ в Европе превысила отметку в 800 долларов за тысячу кубометров и составила 825,85 долларов, это следует из данных торгов, передает РИА Новости
.
В первые часы вторника, 14 сентября, цена увеличилась почти на 50 долларов. Стоимость фьючерсов растет на фоне восстановления спроса после коронавируса. Также на такое положение дел на рынке может влиять сокращение запасов голубого топлива в газохранилищах в Европе.