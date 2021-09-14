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Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"
Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"
Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"
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Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"

17:19 14.09.2021
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Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Белоруссии и России в текущем году. Практическая фаза стратегических учений проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти – в Белоруссии.
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

В основном этапе учений "Запад-2021" принимают участие ВС России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

В основном этапе учений &quot;Запад-2021&quot; принимают участие ВС России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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В основном этапе учений "Запад-2021" принимают участие ВС России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

© Sputnik / Pool / Sergei Savostyanov / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями "Запад-2021".

Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями &quot;Запад-2021&quot;. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Pool / Sergei Savostyanov
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Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями "Запад-2021".

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Самоходные артиллерийские установки (САУ) во время основного этапа учений "Запад-2021".

Самоходные артиллерийские установки (САУ) во время основного этапа учений &quot;Запад-2021&quot;. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Самоходные артиллерийские установки (САУ) во время основного этапа учений "Запад-2021".

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД сбрасывает воду.

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД сбрасывает воду. - Sputnik Молдова
4/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД сбрасывает воду.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Представительница армии Монголии.

Представительница армии Монголии. - Sputnik Молдова
5/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Представительница армии Монголии.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Ударные вертолеты Ми-24.

Ударные вертолеты Ми-24. - Sputnik Молдова
6/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Ударные вертолеты Ми-24.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкУдарный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Ударный роботизированный комплекс (РТК) Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Alexey Kudenko
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Ударный роботизированный комплекс (РТК) "Уран-9" во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© Sputnik / Alexey Kudenko  / Перейти в фотобанк

Основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.

Основной этап учений &quot;Запад-2021&quot; на полигоне Мулино. - Sputnik Молдова
8/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.

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Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на полигоне &quot;Правдинский&quot; в Калининградской области. - Sputnik Молдова
9/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А &quot;Солнцепек&quot;. - Sputnik Молдова
10/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".

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Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8.

Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8. - Sputnik Молдова
11/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Боевая машина десанта БМД-4 на совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.

Боевая машина десанта БМД-4 на совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии &quot;Запад -2021&quot; на полигоне &quot;Струги Красные&quot; в Псковской области. - Sputnik Молдова
12/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Боевая машина десанта БМД-4 на совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Военнослужащие отработали совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

Военнослужащие отработали совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника. - Sputnik Молдова
13/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
/
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Военнослужащие отработали совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

Военнослужащий на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии &quot;Запад-2021&quot; на полигоне &quot;Правдинский&quot; в Калининградской области. - Sputnik Молдова
14/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Военнослужащий на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

Вертолеты Ми-24 на учениях "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

Вертолеты Ми-24 на учениях &quot;Запад -2021&quot; на полигоне &quot;Правдинский&quot; в Калининградской области. - Sputnik Молдова
15/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Вертолеты Ми-24 на учениях "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанк

На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.

На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии &quot;Запад -2021&quot; на полигоне &quot;Струги Красные&quot; в Псковской области. - Sputnik Молдова
16/19
© Sputnik / Alexey Kudenko
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На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Выстрел из ракетной системы залпового огня на учениях "Запад-2021" на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.

Выстрел из ракетной системы залпового огня на учениях &quot;Запад-2021&quot; на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами. - Sputnik Молдова
17/19
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
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Выстрел из ракетной системы залпового огня на учениях "Запад-2021" на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных стратегических учениях "Запад-2021" Вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский.

Военнослужащий на совместных стратегических учениях &quot;Запад-2021&quot; Вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский. - Sputnik Молдова
18/19
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
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Военнослужащий на совместных стратегических учениях "Запад-2021" Вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский.

© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанк

Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях "Запад-2021" на полигоне под Барановичами.

Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях &quot;Запад-2021&quot; на полигоне под Барановичами. - Sputnik Молдова
19/19
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
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Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях "Запад-2021" на полигоне под Барановичами.

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