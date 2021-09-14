Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"

В основном этапе учений "Запад-2021" принимают участие ВС России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.
В основном этапе учений "Запад-2021" принимают участие ВС России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями "Запад-2021".
Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области для наблюдения за учениями "Запад-2021".
Самоходные артиллерийские установки (САУ) во время основного этапа учений "Запад-2021".
Самоходные артиллерийские установки (САУ) во время основного этапа учений "Запад-2021".
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД сбрасывает воду.
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76ТД сбрасывает воду.
Представительница армии Монголии.
Ударные вертолеты Ми-24.
Основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Основной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино.
Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.
Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек".
Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8.
Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8.
Боевая машина десанта БМД-4 на совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.
Боевая машина десанта БМД-4 на совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.
Военнослужащие отработали совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
Военнослужащие отработали совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника.
Военнослужащий на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.
Военнослужащий на совместных стратегических учениях Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.
Вертолеты Ми-24 на учениях "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.
Вертолеты Ми-24 на учениях "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.
На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.
На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и Вооруженных сил Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Струги Красные" в Псковской области.
Выстрел из ракетной системы залпового огня на учениях "Запад-2021" на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.
Выстрел из ракетной системы залпового огня на учениях "Запад-2021" на военном полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами.
Военнослужащий на совместных стратегических учениях "Запад-2021" Вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский.
Военнослужащий на совместных стратегических учениях "Запад-2021" Вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский.
Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях "Запад-2021" на полигоне под Барановичами.
Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях "Запад-2021" на полигоне под Барановичами.