Новейшее вооружение и боевые роботы: как прошли учения "Запад-2021"

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Учения "Запад-2021" являются завершающим этапом совместной подготовки Вооруженных сил Белоруссии и России в текущем году. Практическая фаза стратегических учений проходит с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в РФ и на пяти – в Белоруссии.