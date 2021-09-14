https://ru.sputnik.md/20210914/uzhe-770-dollarov-tsena-na-gaz-v-evrope-pobila-ocherednoy-rekord-44729036.html

Уже 770 долларов: цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Уже 770 долларов: цена на газ в Европе побила очередной рекорд

Цена на газ в Европе побила рекорд и превысила 770 долларов за тысячу кубометров

2021-09-14T11:05+0300

2021-09-14T11:05+0300

2021-09-14T11:05+0300

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила рекордные 770 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, в начале торговой сессии понедельника составляла 747,3 доллара за тысячу кубометров, а к 9.54 мск достигла 771,2 доллара.Отметку в 750 долларов цена на фьючерс преодолела накануне.Заполненность газохранилищ в Европе в субботу составляла 70,45%, что на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

https://ru.sputnik.md/20210913/tsena-gaz-44723838.html

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в мире, европа, газ