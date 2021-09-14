https://ru.sputnik.md/20210914/v-yaponii-namereny-uzhestochit-nakazanie-za-travlyu-v-internete-44728067.html

В Японии намерены ужесточить наказание за травлю в интернете

В Японии намерены ужесточить наказание за травлю в интернете

В Японии намерены ужесточить наказание за травлю в интернете

2021-09-14T12:50+0300

2021-09-14T12:50+0300

2021-09-14T12:50+0300

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Власти Японии могут существенно ужесточить наказание за травлю в интернете, вплоть до тюремного заключения сроком до года, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо", которое приводит заявление министра юстиции страны Йоко Камикавы.Камикава также отметила, что она намеревается поручить экспертной комиссии при ведомстве рассмотреть возможность увеличения срока тюремного наказания до года, а размера штрафа – до 300 тысяч иен (2,75 тысячи долларов). Сейчас за травлю в интернете могут приговорить к заключению не больше чем на 30 дней или штрафу менее 10 тысяч иен (97 долларов).Волна недовольства относительно травли поднялась после гибели участницы программы Terrace House Tokyo 2019-2020 Ханы Кимура. Профессиональный рестлер 22-летняя Кимура умерла, оставив в соцсетях прощальное сообщение. Официальная причина смерти не называется. Известно лишь, что провокационное поведение девушки вызвало всплеск активности хейтеров на ее веб-страницах. Особенно после одного из эпизодов в марте число резких и критических комментариев на ее страницах доходило до 100 в день.

https://ru.sputnik.md/20210827/internet-polzovateley-v-kitae-bolshe-milliarda-44287191.html

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