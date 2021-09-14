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Встреча в Москве: Путин и Асад провели переговоры
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© Sputnik / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад
© Sputnik / Алексей Никольский/
Президент России провел встречу с президентом Сирии.
КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президенты России и Сирии - Владимир Путин и Башар Асад - провели встречу в Москве, сообщает РИА Новости.
Переговоры прошли в Кремле. Асад посетил Москву с необъявленным визитом.
"Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения", — сказал Путин в начале встречи.
Российский лидер также высказался о результатах выборы главы государства в Сирии.
"Ну и, конечно, уже в личном формате — с очень хорошим результатом президентских выборов. Результаты говорят о том, что люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни", — заявил президент России.
Кроме того, Путин оценил, как его коллега справляется с налаживанием диалога с оппонентами.
"Знаю, что Вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед", — сказал президент.
25 июня, 16:20
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Консолидации страны, уверен он, мешают незаконно присутствующие в Сирии иностранные вооруженные силы.
"Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", — пояснил российский лидер.
Террористам нанесен серьезный удар
Путин также обратил внимание, что в Сирии продолжают действовать боевики.
"К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", — добавил президент России.
Асад, в свою очередь, признал, что совместными усилиями страны достигли успеха в борьбе с террористами.
"Две наши армии, российская и сирийская, достигли и добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, в уничтожении терроризма, но еще и способствовали возвращению беженцев, которые были вынуждены покинуть свои родные дома, покинуть свою родину", — подчеркнул сирийский лидер.
Он посетовал, что международный терроризм "не знает границ" и "распространяется как зараза по всему миру".
"Я могу констатировать - внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла", — отметил он.
3 октября 2020, 17:53
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Схожее мнение выразил и Путин.
"Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории", — констатировал он.
Борьба с COVID-19
Президент России также рассказал о поставках вакцины против коронавирусной инфекции в Сирийскую Арабскую Республику.
25 января, 17:07
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Речь идет о препаратах "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"Мы работаем совместно над решением главной проблемы, с которой сегодня столкнулось все человечество, имею в виду борьбу с коронавирусной инфекцией. Первые поставки "Спутника V" и "Спутника Лайт" прошли в Сирию", — рассказал Путин.
Античеловеческие меры
Асад негативно высказался об ограничительных мерах в адрес Дамаска.
"Некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные. Но тем не менее это имеет место", — посетовал президент Сирии.
Он добавил, что проводимые Дамаском политические процессы "примерно уже как три года остановились".
8 октября 2020, 12:00
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"У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем", — пояснил глава республики.
Однако, уточнил Асад, налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, власти страны выполняют "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".