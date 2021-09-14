https://ru.sputnik.md/20210914/vstrecha-v-moskve-putin-i-asad-proveli-peregovory-44726077.html

Встреча в Москве: Путин и Асад провели переговоры

Встреча в Москве: Путин и Асад провели переговоры

Путин и Асад провели переговоры в Москве

2021-09-14T09:25+0300

2021-09-14T09:25+0300

2021-09-14T09:25+0300

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КИШИНЕВ, 14 сен - Sputnik. Президенты России и Сирии - Владимир Путин и Башар Асад - провели встречу в Москве, сообщает РИА Новости.Переговоры прошли в Кремле. Асад посетил Москву с необъявленным визитом."Очень рад вас снова приветствовать в Москве. И прежде всего хочу поздравить вас с прошедшим недавно днем рождения", — сказал Путин в начале встречи.Российский лидер также высказался о результатах выборы главы государства в Сирии.Кроме того, Путин оценил, как его коллега справляется с налаживанием диалога с оппонентами."Знаю, что Вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами. Очень надеюсь на то, что этот процесс будет продолжаться. Только консолидация всех сил в Сирии позволит стране встать на ноги и начать поступательное развитие, движение вперед", — сказал президент.Консолидации страны, уверен он, мешают незаконно присутствующие в Сирии иностранные вооруженные силы."Главная проблема, на мой взгляд, заключается в том, что все-таки иностранные вооруженные силы без решения Организации Объединенных Наций, без ваших санкций присутствуют на отдельных территориях страны, что явно противоречит международному праву и не дает вам возможности предпринять максимальные усилия для консолидации страны и для того, чтобы двигаться по пути ее восстановления такими темпами, которые были бы возможны, если бы вся территория контролировалась законным правительством", — пояснил российский лидер.Террористам нанесен серьезный ударПутин также обратил внимание, что в Сирии продолжают действовать боевики."К сожалению, до сих пор сохраняются и очаги сопротивления со стороны террористов, которые не просто контролируют какую-то часть территории, но и продолжают терроризировать мирных граждан. Тем не менее в освобожденные районы активно возвращаются беженцы. Я своими глазами видел, когда был у вас в гостях по вашему приглашению, как люди активно восстанавливают свои жилища, активно работают над тем, чтобы вернуться в полном смысле этого слова к мирной жизни", — добавил президент России.Асад, в свою очередь, признал, что совместными усилиями страны достигли успеха в борьбе с террористами.Он посетовал, что международный терроризм "не знает границ" и "распространяется как зараза по всему миру"."Я могу констатировать - внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла", — отметил он.Схожее мнение выразил и Путин."Нашими совместными усилиями освобождена основная, подавляющая по размерам территория Сирийской Республики. Террористам нанесен очень серьезный, значительный ущерб, и сирийское правительство во главе с вами контролирует 90 процентов территории", — констатировал он.Борьба с COVID-19Президент России также рассказал о поставках вакцины против коронавирусной инфекции в Сирийскую Арабскую Республику.Речь идет о препаратах "Спутник V" и "Спутник Лайт".Античеловеческие мерыАсад негативно высказался об ограничительных мерах в адрес Дамаска.Он добавил, что проводимые Дамаском политические процессы "примерно уже как три года остановились"."У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов. Есть и другие факторы, но мы прекрасно их понимаем и пытаемся сделать все возможное для решения этих актуальных проблем", — пояснил глава республики.Однако, уточнил Асад, налаживание политического диалога или другие процессы, которые необходимо провести в жизнь, власти страны выполняют "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".

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https://ru.sputnik.md/20201003/video-shoigu-pobeda-terrorysty-siria-31907140.html

https://ru.sputnik.md/20210125/sputnik-v-dobralsya-do-sirii-na-rossiyskoy-aviabaze-khmeymim-nachalas-vaktsinatsiya-33373080.html

https://ru.sputnik.md/20201008/Bashar-Asad-Esli-Trampu-dadut-Nobelevskuyu-premiyu-to-tochno-ne-za-mir-31961241.html

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в мире, россия, владимир путин, сирия, башар асад