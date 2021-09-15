https://ru.sputnik.md/20210915/bruter-kak-sandu-i-pas-budut-sotrudnichat-s-rossiey-44704919.html

Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией

Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией

Политический аналитик трезво оценил шансы и возможности президента Майи Санду и ее правящей партии на выстраивание прагматичной политики с Москвой.

2021-09-15T08:00+0300

2021-09-15T08:00+0300

2021-09-15T08:45+0300

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Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией

Не стоит думать, что Владимир Зеленский является марионеткой Запада. Он пришел к власти как человек, который хотел что-то сделать. Вопрос в том, что он не умеет, не знает и у него нет для этого механизмов. Тому есть много примеров в классической литературе – например, тот, которому учат в школе, под названием "Путь от Старцева к Ионычу" по рассказу Антона Чехова, когда человек сначала хочет и у него полный набор романтических представлений о действительности, а потом он уже не хочет ничего. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик, эксперт Института гуманитарно-политических исследований РФ Владимир Брутер.Брутер напомнил, что Россия официально заявляла, что готова работать с любым правительством Молдовы, и никакой идиосинкразии перед новой молдавской властью у Москвы нет. Вопрос в том, как будет вести себя молдавская власть, так как она зависима от Запада и от ожиданий той части, которая за нее голосовала.Какой будет роль Молдовы в ближайшее время, продолжил Брутер, и какой она будет, если поменяется правительство в Румынии, этого мы не знаем, поскольку возможны разные варианты. Относительно Приднестровья мы увидели, что дружественным по отношению к России новое правительство Молдовы не будет никогда."Следующий момент заключается в том, что если Санду и Гаврилица захотят реализовывать какой-то сложный комбинированный умеренный сценарий, то у них на это нет ни позиции Европы, ни собственных ресурсов. Для того чтобы договориться о чем-то с Россией, они что-то России должны предложить. По ситуации с Приднестровьем мы видим, что предлагать-то практически нечего. Они не могут обещать им ни нейтрального курса, ни урегулирования приднестровской тематики. Они на 99 процентов зависимы, оставшийся процент – это реализация намерений своих избирателей, которые не являются друзьями России", - заключил собеседник.

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2021

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