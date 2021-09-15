https://ru.sputnik.md/20210915/budet-li-kabmin-moldovy-uchastvovat-v-peregovorakh-s-gazpromom-o-tsene-na-gaz-44777928.html

Будет ли кабмин Молдовы участвовать в переговорах с "Газпромом" о цене на газ

Будет ли кабмин Молдовы участвовать в переговорах с "Газпромом" о цене на газ

В правительстве Молдовы прокомментировали, как проходят переговоры по контракту с российским концерном "Газпром". 15.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-15T20:21+0300

2021-09-15T20:21+0300

2021-09-15T20:21+0300

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цена на газ

наталья гаврилица

андрей спыну

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Пока преждевременно говорить о том, какими будут тарифы и что произойдет с ценой на российский природный газ для Молдовы. Так ответил на вопрос корреспондента Sputnik Молдова вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства в среду.Глава молдавского кабмина Наталья Гаврилица не стала отвечать на вопрос Spputnik о том, какова позиция правительства по переговорам с российским концерном "Газпром" о цене на голубое топливо.Спыну отметил, что в правительстве следят за изменением цены на газ на международном рынке."Основные игроки – это компании, которые задействованы в этом процессе. Речь идет, в частности, о компаниях "Молдовагаз" и "Газпром". В то же время сообщаем, что министерство, которое я представляю, и я лично ведем постоянные дискуссии с руководством "Молдовагаза". Даже сегодня у меня состоялась беседа с директором этой компании, чтобы установить, какие дальнейшие шаги предпринимать и как будет проходить период до подписания/продления контракта о поставках газа", – сказал Спыну.Природный газ подорожает: как это скажется на Молдове>>>По его словам, в правительстве внимательно следят за тем, что происходит и ведут дискуссии с молдавской компанией, а она компания – с "Газпромом". Он обратил внимание на то, что в случае с Молдовой используется другой механизм установления цены, который отличается от того, что происходит на международных биржах. "В то же время, как я уже отметил, продолжим эти дискуссии. Обдумываем программу поддержки для наших граждан на холодный период времени года, чтобы, если последует подорожание, мы могли бы оказать помощь со стороны правительства, чтобы граждане, наиболее уязвимые от этого роста, не пострадали", – рассказал Спыну.Санду пояснила, от чего будет зависеть цена на газ>>>На уточняющий вопрос Sputnik о том, учитывают ли в правительстве прогнозы "Молдовагаз" о возможно повышении цены на голубое топливо от 30% до 50%, вице-премьер ответил, что в кабмине рассматривают "все возможные сценарии". "Я уже говорил о том, что установление цены для Молдовы отличается. Формула немного сложнее. Учитывается период, какой была цена девять месяцев назад. Даже если сейчас мы видим молниеносный рост цен на газ на международных рынках, то это не сразу же отразится на цене в Молдове. Потому что наша формула отличается от спотовой цены или цены, которая сейчас установлена на международных биржах", – уточнил Спыну.Он также уточнил, что "Молдвоагаз" оповестил власти о возможном росте цены."Но, как я говорил ранее, не хочется объявлять о чем-то, что не было обсуждено до конца. Конечно, когда будут все подробности, мы выйдем и дадим все необходимые объяснения", – заключил Спыну.Пикин: будет ли Молдова покупать российский газ за 600 долларов за тысячу кубометров>>>Газ в Молдову поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром", которому принадлежит 50% в АО "Молдовагаз", является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту, который истекает 30 сентября 2021 года. Совет директоров компании "Молдовагаз" намерен продлить его еще на три года.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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