https://ru.sputnik.md/20210915/dodon-vlasti-moldovy-ne-khotyat-zanimatsya-voprosami-gazosnabzheniya-strany-44762421.html

Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны

Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны

Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубометров. 15.09.2021, Sputnik Молдова

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газ

игорь додон

газпром

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. На фоне беспрецедентного роста цен на газ новое руководство Молдовы самоустраняется и не хочет заниматься вопросами энергетики перед началом нового отопительного сезона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Партии социалистов Игорь Додон.Отметим, цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубометров.Напомним, по словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны участвовать в них не будут.Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз".Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался.

https://ru.sputnik.md/20210915/glava-naftogazazayavil-o-gotovnosti-prodlit-kontrakt-s-gazpromom-44759791.html

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2021

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газ, игорь додон, газпром, в молдове