https://ru.sputnik.md/20210915/dodon-vlasti-moldovy-ne-khotyat-zanimatsya-voprosami-gazosnabzheniya-strany-44762421.html
Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны
Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубометров. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T12:10+0300
2021-09-15T12:10+0300
2021-09-15T12:25+0300
газ
игорь додон
газпром
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. На фоне беспрецедентного роста цен на газ новое руководство Молдовы самоустраняется и не хочет заниматься вопросами энергетики перед началом нового отопительного сезона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Партии социалистов Игорь Додон.Отметим, цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубометров.Напомним, по словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны участвовать в них не будут.Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз".Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался.
https://ru.sputnik.md/20210915/glava-naftogazazayavil-o-gotovnosti-prodlit-kontrakt-s-gazpromom-44759791.html
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газ, игорь додон, газпром, в молдове
Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны
12:10 15.09.2021 (обновлено: 12:25 15.09.2021)
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы 15 сентября впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. На фоне беспрецедентного роста цен на газ новое руководство Молдовы самоустраняется и не хочет заниматься вопросами энергетики перед началом нового отопительного сезона. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Партии социалистов Игорь Додон.
"Можно было бы взять пример с таких стран, как Венгрия и Сербия (если не нравится пример Беларуси), руководство которых на уровне первых должностных лиц государств за последние несколько недель договорились с "Газпромом" и подписало выгодные контракты на поставку газа для своих стран", - пишет Додон в соцсети.
Отметим, цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории достигла 950 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, по словам президента Молдовы Майи Санду, цена на газ для страны будет определена в результате переговоров, которые ведет "Молдовагаз" с российским поставщиком, а представители правительства страны участвовать в них не будут.
Хоть закон и не запрещает кабмину быть частью переговорного процесса, правительство не станет вмешиваться, ожидая договоренностей, которых достигнет "Молдовагаз".
Срок действия контракта на поставку в Молдову природного газа между российским концерном "Газпром" и компанией "Молдовагаз" истекает 30 сентября 2021 года. "Молдовагаз" в настоящее время работает на основании контракта, который был подписан в 2008 году и впоследствии неоднократно продлевался.