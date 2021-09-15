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Генпрокурор обжаловал в КС свое членство в Высшем совете безопасности
Генпрокурор обжаловал в КС свое членство в Высшем совете безопасности
Александр Стояногло направил новое обращение в Конституционный суд. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T11:18+0300
2021-09-15T11:26+0300
прокуратура
конституционный суд
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло обратился в Конституционный суд с целью проверки конституционности норм закона о Высшем совете безопасности (ВСМ), согласно которым глава прокуратуры является членом совета по праву.Прокуратура считает такой подход недопустимым и незаконным.Анализируя предмет, она установила, что изначально закон о государственной безопасности не наделял генерального прокурора статусом члена ВСБ.Поправки в закон были внесены по предложению группы депутатов парламентской фракции Демократической партии в 2016 году.В прокуратуре считают, что это серьезно затрагивает принцип разделения властей в государстве и, как следствие, независимость прокуратуры.Последняя также потребовала приостановить действие оспариваемых положений.
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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прокуратура, конституционный суд, в молдове

Генпрокурор обжаловал в КС свое членство в Высшем совете безопасности

11:18 15.09.2021 (обновлено: 11:26 15.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Александр Стояногло направил новое обращение в Конституционный суд.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло обратился в Конституционный суд с целью проверки конституционности норм закона о Высшем совете безопасности (ВСМ), согласно которым глава прокуратуры является членом совета по праву.

"Такое решение принято после того, как на заседании Высшего совета безопасности 10 августа 2021 года президент указала генпрокурору на отсутствие уголовных дел в отношении некоторых лиц, в том числе представителей нынешней парламентской оппозиции", - говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуратура считает такой подход недопустимым и незаконным.
Анализируя предмет, она установила, что изначально закон о государственной безопасности не наделял генерального прокурора статусом члена ВСБ.
Президент Майя Санду и генпрокурор Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
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Поправки в закон были внесены по предложению группы депутатов парламентской фракции Демократической партии в 2016 году.
В прокуратуре считают, что это серьезно затрагивает принцип разделения властей в государстве и, как следствие, независимость прокуратуры.
Последняя также потребовала приостановить действие оспариваемых положений.
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