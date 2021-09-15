https://ru.sputnik.md/20210915/genprokuror-obzhaloval-v-ks-svoe-chlenstvo-v-vysshem-sovete-bezopasnosti-44760087.html

Генпрокурор обжаловал в КС свое членство в Высшем совете безопасности

Генпрокурор обжаловал в КС свое членство в Высшем совете безопасности

Александр Стояногло направил новое обращение в Конституционный суд. 15.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-15T11:18+0300

2021-09-15T11:18+0300

2021-09-15T11:26+0300

прокуратура

конституционный суд

общество

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538174_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_74062080fc5e0772a15d81b70cb0eccd.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло обратился в Конституционный суд с целью проверки конституционности норм закона о Высшем совете безопасности (ВСМ), согласно которым глава прокуратуры является членом совета по праву.Прокуратура считает такой подход недопустимым и незаконным.Анализируя предмет, она установила, что изначально закон о государственной безопасности не наделял генерального прокурора статусом члена ВСБ.Поправки в закон были внесены по предложению группы депутатов парламентской фракции Демократической партии в 2016 году.В прокуратуре считают, что это серьезно затрагивает принцип разделения властей в государстве и, как следствие, независимость прокуратуры.Последняя также потребовала приостановить действие оспариваемых положений.

https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, конституционный суд, в молдове