https://ru.sputnik.md/20210915/glava-naftogazazayavil-o-gotovnosti-prodlit-kontrakt-s-gazpromom-44759791.html

Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

2021-09-15T11:35+0300

2021-09-15T11:35+0300

2021-09-15T11:35+0300

экономика

в мире

газ

украина

россия

контракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44759761_0:191:3073:1919_1920x0_80_0_0_ea34cbc0953cdd3b36589f5b018cf0ed.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями ЕС, передает РИА Новости."Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с "Газпромом". Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", - сказал Витренко в ходе общения с журналистами в среду.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ru.sputnik.md/20210913/tsena-gaz-44723838.html

украина

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, газ, украина, россия, контракт