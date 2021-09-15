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Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"
Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"
Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"
2021-09-15T11:35+0300
2021-09-15T11:35+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями ЕС, передает РИА Новости."Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с "Газпромом". Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", - сказал Витренко в ходе общения с журналистами в среду.В МИД РФ ранее заявили, что Москва готова к продолжению транзита газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
https://ru.sputnik.md/20210913/tsena-gaz-44723838.html
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в мире, газ, украина, россия, контракт

Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"

11:35 15.09.2021
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© Sputnik / СтрингерТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины".
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины. - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Стрингер
Решение было озвучено после переговоров с немецкой стороной.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко по итогам переговоров с немецкой стороной заявил, что Киев готов продлить контракт на транзит газа с "Газпромом", но настаивает на сохранении объемов закупок компаниями ЕС, передает РИА Новости.
"Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны таким образом получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен. Мы готовы также вести разговор, мы об этом сказали немецким нашим партнерам, о продлении транзитного контракта с "Газпромом". Но само по себе это продление не является достаточной гарантией сохранения транзита через Украину. Для этого нужны в первую очередь контракты с европейскими компаниями", - сказал Витренко в ходе общения с журналистами в среду.
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