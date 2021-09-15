https://ru.sputnik.md/20210915/glava-tsik-vybori-gosduma-250-mezhdunarodnye-nablyudateli-44769524.html

Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей

Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей

На выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей

2021-09-15T16:05+0300

2021-09-15T16:05+0300

2021-09-15T16:05+0300

россия

госдума

выборы

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КИШИНЕВ, 15сен - Sputnik. На предстоящих выборах в российскую Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей из 55 стран 10 международных организаций, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Международных наблюдателей, обладающих статусом, сейчас 249, но 250 будет точно", - добавила глава комиссии.По ее словам, всем международным гостям будут созданы максимально комфортные условия для наблюдения."Система у нас открытая, запретов нет... У них будет полная возможность действительно отследить то, что нужно", - отметила Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ru.sputnik.md/20210913/vasnetsov-vyborakh-gosdumu-44712955.html

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