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Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей
Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей
На выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей
2021-09-15T16:05+0300
2021-09-15T16:05+0300
россия
госдума
выборы
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КИШИНЕВ, 15сен - Sputnik. На предстоящих выборах в российскую Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей из 55 стран 10 международных организаций, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова."Международных наблюдателей, обладающих статусом, сейчас 249, но 250 будет точно", - добавила глава комиссии.По ее словам, всем международным гостям будут созданы максимально комфортные условия для наблюдения."Система у нас открытая, запретов нет... У них будет полная возможность действительно отследить то, что нужно", - отметила Памфилова.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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госдума, выборы

Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей

16:05 15.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausВыборы в парламент Молдовы 2021
Выборы в парламент Молдовы 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
В этом году голосование пройдет с 17 по 19 сентября.
КИШИНЕВ, 15сен - Sputnik. На предстоящих выборах в российскую Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей из 55 стран 10 международных организаций, передает РИА Новости. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"У нас будут представители 55 государств и 10 международных организаций, 34 национальных парламента и 36 национальных избирательных органов. Все они обладают статусом международных наблюдателей, я подчеркиваю... Это не эксперты", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
"Международных наблюдателей, обладающих статусом, сейчас 249, но 250 будет точно", - добавила глава комиссии.
По ее словам, всем международным гостям будут созданы максимально комфортные условия для наблюдения.
Посол РФ в Молдове Олег Васнецов - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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"Система у нас открытая, запретов нет... У них будет полная возможность действительно отследить то, что нужно", - отметила Памфилова.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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