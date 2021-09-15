https://ru.sputnik.md/20210915/gryadut-li-novye-organicheniya-ozhidaetsya-novoe-zasedanie-nchkoz-44772851.html
Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ
Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ
Когда в Молдове введут новые ограничения против ковида
2021-09-15T17:41+0300
2021-09-15T17:41+0300
2021-09-15T17:41+0300
коронавирус
в молдове
ограничения
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В начале следующей недели состоится очередное заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором будут приняты новые меры против распространения коронавируса. Соответствующие заявления премьер-министр Наталья Гаврилица озвучила в среду по итогам заседания правительства.Члены кабинета министров, кроме того, одобрили изменение состава НЧКОЗ. Таким образом, в состав комиссии войдут и специалисты в области общественного здравоохранения.В Республике Молдова до 30 октября действует чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.
https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html
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Марина Гончарук
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в молдове, ограничения, наталья гаврилица
Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ
Со следующей недели в Молдове могут ввести новые антиковидные ограничения. Премьер-министр объявила о созыве следующего заседания Нацкомиссии общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В начале следующей недели состоится очередное заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором будут приняты новые меры против распространения коронавируса. Соответствующие заявления премьер-министр Наталья Гаврилица озвучила в среду по итогам заседания правительства.
Члены кабинета министров, кроме того, одобрили изменение состава НЧКОЗ. Таким образом, в состав комиссии войдут и специалисты в области общественного здравоохранения.
В начале следующей недели у нас будет новый состав Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению, и мы примем план борьбы с пандемией в соответствии с решением об объявлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
В Республике Молдова до 30 октября действует чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.