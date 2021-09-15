https://ru.sputnik.md/20210915/gryadut-li-novye-organicheniya-ozhidaetsya-novoe-zasedanie-nchkoz-44772851.html

Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ

Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ

Когда в Молдове введут новые ограничения против ковида

2021-09-15T17:41+0300

2021-09-15T17:41+0300

2021-09-15T17:41+0300

коронавирус

в молдове

ограничения

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В начале следующей недели состоится очередное заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором будут приняты новые меры против распространения коронавируса. Соответствующие заявления премьер-министр Наталья Гаврилица озвучила в среду по итогам заседания правительства.Члены кабинета министров, кроме того, одобрили изменение состава НЧКОЗ. Таким образом, в состав комиссии войдут и специалисты в области общественного здравоохранения.В Республике Молдова до 30 октября действует чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.

https://ru.sputnik.md/20210909/moldove-obyavili-chp-v-zdravookhranenii-s-lr-30-oktyabrya--44621716.html

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2021

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в молдове, ограничения, наталья гаврилица