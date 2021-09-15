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Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ
Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ
Когда в Молдове введут новые ограничения против ковида
2021-09-15T17:41+0300
2021-09-15T17:41+0300
коронавирус
в молдове
ограничения
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В начале следующей недели состоится очередное заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором будут приняты новые меры против распространения коронавируса. Соответствующие заявления премьер-министр Наталья Гаврилица озвучила в среду по итогам заседания правительства.Члены кабинета министров, кроме того, одобрили изменение состава НЧКОЗ. Таким образом, в состав комиссии войдут и специалисты в области общественного здравоохранения.В Республике Молдова до 30 октября действует чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.
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Марина Гончарук
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в молдове, ограничения, наталья гаврилица

Грядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ

17:41 15.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Со следующей недели в Молдове могут ввести новые антиковидные ограничения. Премьер-министр объявила о созыве следующего заседания Нацкомиссии общественного здоровья.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В начале следующей недели состоится очередное заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья (НЧКОЗ), на котором будут приняты новые меры против распространения коронавируса. Соответствующие заявления премьер-министр Наталья Гаврилица озвучила в среду по итогам заседания правительства.
Члены кабинета министров, кроме того, одобрили изменение состава НЧКОЗ. Таким образом, в состав комиссии войдут и специалисты в области общественного здравоохранения.

В начале следующей недели у нас будет новый состав Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению, и мы примем план борьбы с пандемией в соответствии с решением об объявлении чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
В Республике Молдова до 30 октября действует чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения.
Ambulanță - Sputnik Молдова, 1920, 09.09.2021
Коронавирус
В Молдове объявили ЧП в здравоохранении до 30 октября
9 сентября, 16:03
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