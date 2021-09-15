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Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T22:02+0300
2021-09-15T22:02+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 16 сентября. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на шесть банов и закрепится на уровне 20.8854 лея.Доллар подрастет на один бан и будет стоить во вторник 17.6569 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 16 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0.2430 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6628 лея. Румынский лей подорожает до 4.2200 в пересчете на национальную валюту.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на четверг: доллар и евро растут в цене

22:02 15.09.2021
161
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 16 сентября. Евро и доллар подорожают по отношению к молдавскому лею.
Евро подорожает на шесть банов и закрепится на уровне 20.8854 лея.
Доллар подрастет на один бан и будет стоить во вторник 17.6569 лея.
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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 16 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0.2430 лея. Стоимость украинской гривны поднимется до 0.6628 лея. Румынский лей подорожает до 4.2200 в пересчете на национальную валюту.
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