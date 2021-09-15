https://ru.sputnik.md/20210915/lavrov-kiev-pytaetsya-vyvesti-temu-sevpotoka-2-na-uroven-isteriki-44757474.html

Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока-2" на уровень истерики"

Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока-2" на уровень истерики"

Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока - 2" на уровень истерики"

2021-09-15T10:35+0300

2021-09-15T10:35+0300

2021-09-15T10:35+0300

россия

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северный поток-2

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Киев постоянно пытается вывести тему "Северного потока - 2" на уровень истерики, власти продолжают клянчить что-то, в том числе по теме вступления в НАТО, это недостойно украинского народа, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости."Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство. Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой", - добавил Лавров.Он также коснулся сроков получения разрешения на "Северный поток - 2" от немецкого регулятора. Глава МИД РФ отметил, что процесс может занять около четырех месяцев.Нет сомнений, что нападки на "Северный поток - 2" продолжатся, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, например стран Прибалтики, - также заявил Лавров."Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами", - сказал глава МИД журналистам."Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

https://ru.sputnik.md/20210611/v-germanii-vyskazalis-o-tranzite-gaza-cherez-ukrainu-posle-2024-goda-35078056.html

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в мире, украина, северный поток-2