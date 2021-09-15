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Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока-2" на уровень истерики"
Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока-2" на уровень истерики"
Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока - 2" на уровень истерики"
2021-09-15T10:35+0300
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северный поток-2
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Киев постоянно пытается вывести тему "Северного потока - 2" на уровень истерики, власти продолжают клянчить что-то, в том числе по теме вступления в НАТО, это недостойно украинского народа, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости."Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство. Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой", - добавил Лавров.Он также коснулся сроков получения разрешения на "Северный поток - 2" от немецкого регулятора. Глава МИД РФ отметил, что процесс может занять около четырех месяцев.Нет сомнений, что нападки на "Северный поток - 2" продолжатся, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, например стран Прибалтики, - также заявил Лавров."Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами", - сказал глава МИД журналистам."Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
https://ru.sputnik.md/20210611/v-germanii-vyskazalis-o-tranzite-gaza-cherez-ukrainu-posle-2024-goda-35078056.html
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в мире, украина, северный поток-2

Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока-2" на уровень истерики"

10:35 15.09.2021
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© Sputnik / Ekaterina Solovyova / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Ekaterina Solovyova
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Глава российской дипломатии прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока - 2".
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Киев постоянно пытается вывести тему "Северного потока - 2" на уровень истерики, власти продолжают клянчить что-то, в том числе по теме вступления в НАТО, это недостойно украинского народа, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует РИА Новости.

"Наши украинские друзья постоянно пытаются эту тему вывести на уровень такой истерики. Это у них вошло в привычку, в правило - что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот "Северный поток": остановите! А не можете остановить, тогда дайте нам денег в качестве компенсации… И пустите нас в НАТО, в Европейский союз, мы давно готовы. Клянчат и клянчат", - сказал Лавров журналистам.

"Страна должна, наверное, иметь какое-то свое достоинство. Украинский народ с богатой историей заслуживает, чтобы он все-таки был созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой", - добавил Лавров.
Он также коснулся сроков получения разрешения на "Северный поток - 2" от немецкого регулятора. Глава МИД РФ отметил, что процесс может занять около четырех месяцев.
"Работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству не быстрый, там 4 месяца, начало 2022 года обозначается", - сказал Лавров.
Нет сомнений, что нападки на "Северный поток - 2" продолжатся, в том числе со стороны агрессивного меньшинства в Европе, например стран Прибалтики, - также заявил Лавров.
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"Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное, прежде всего это прибалты, Польша, ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами", - сказал глава МИД журналистам.
"Северный поток - 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовые партнеры компании - европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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