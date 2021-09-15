https://ru.sputnik.md/20210915/lavrov-rossiya-budet-obschatsya-s-temi-stranami-es-kto-k-etomu-gotov-44765436.html

Лавров: Россия будет общаться с теми странами ЕС, кто к этому готов

Лавров: Россия будет общаться с теми странами ЕС, кто к этому готов

Лавров: Россия будет общаться с теми странами ЕС, кто к этому готов

2021-09-15T15:15+0300

2021-09-15T15:15+0300

2021-09-15T15:15+0300

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Россия не будет ждать, пока в Брюсселе изменят свои вкусы, а будет общаться с теми странами Евросоюза, кто к этому готов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, передает РИА новости."Совершенно поразительная логика. Потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которая между нами и Брюсселем существовала… Все развалено Евросоюзом. Конечно, в такой ситуации, когда он не хочет ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока кто-то у них изменит свои вкусы. Мы будем общаться с теми, кто к этому готов", - подчеркнул Лавров.Если следовать этой логике – "никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз", это может быть намек на то, что в Брюсселе кое-кто хочет сам навязать линию агрессивного меньшинства по отношению к "Северному потоку - 2" всем остальным, отметил министр.Отношения РФ с Западом ухудшились после госпереворота на Украине и на фоне ситуации в Донбассе. Москва в ответ на санкции Запада приняла аналогичные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия также неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-rossiya-gotova-sotrudnichat-s-zapadom-no-ne-po-printsipu-uchitel-uchenik-44380914.html

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