https://ru.sputnik.md/20210915/minzdrav-kolichestvo-novykh-sluchaev-covid-19-prodolzhaet-rasti-44773829.html

Минздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти

Минздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти

Минздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти

2021-09-15T18:33+0300

2021-09-15T18:33+0300

2021-09-15T18:45+0300

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1153 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 935 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено 18 случаев импорта инфекции: по четыре – из Турции и Украины, по два - из Румынии и Италии, по одному - из Болгарии, Дании, Египта, Германии, Израиля и Испании.Общее число случаев заражения в стране достигло 277854.У медработников выявлено 15 случаев заражения: четыре - у врачей, семь - у медсестер и четыре - у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 8941 тест.Всего в больницах находятся 1218 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 85 (из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ).В то же время за сутки выздоровело 642 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 264 430.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 11 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6559.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Затем, 9 сентября, в Минздраве объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210914/politolog-u-moldavskoy-vlasti-ne-khvatit-smelosti-na-obyazatelnuyu-vaktsinatsiyu-44747251.html

https://ru.sputnik.md/20210914/kishinev-spetskomissiya-obnovila-spisok-epidemiologicheskikh-mer-44731692.html

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2021

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в молдове, минздрав, статистика