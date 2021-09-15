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Мир за сутки: Роналду сбил девушку, рухнул самолет бизнес-магната, Шовин не признал вину
08:45 15.09.2021 (обновлено: 09:06 15.09.2021)
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© AP Photo / Antonio CalanniФутболист Криштиану Роналду
© AP Photo / Antonio Calanni
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду случайно попал мячом по стюарду во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов, передает РИА Новости со ссылкой на B24.
В соцсетях португальского сообщества опубликованы кадры, на которых видно, что девушку сбило с ног и ей оказывали медицинскую помощь. Уточняется, что футболист подошел и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.
Cristiano Ronaldo checked if a security guard was OK after one of his shots hit them during the warm-up 📸 pic.twitter.com/IaLs7OiBmY— B/R Football (@brfootball) September 14, 2021
По итогам встречи швейцарский "Янг Бойз" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Для Роналду эта игра стала 177-й в рамках главного клубного турнира Европы, по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов футболист повторил рекорд испанского голкипера Икера Касильяса, завершившего карьеру в 2020 году.
27 августа, 18:54
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В Бразилии упал самолет бизнес-магната, погибли семеро, в том числе он сам
При падении самолета King Air 360 недалеко от технологического университета, расположенного в муниципалитете Санта-Роза в бразильском штате штат Риу-Гранди-ду-Сул, погибли семь человек, сообщают "Известия" со ссылкой на газету i7News.
Как заявили местные власти, среди жертв — бизнес-магнат Селсо Сильвейра Мелло Филью, которому принадлежал самолет, его супруга Мария Луиза Менегель и трое его детей. Также погиб пилот Селсо Карлони и второй пилот Джовани Гуло.
Sete pessoas morreram esta terça-feira em consequência da queda de um avião no interior do estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, informaram fontes oficiais.— 𝕡𝕒ç𝕠𝕤 em 𝕟𝕠𝕥í𝕔𝕚𝕒𝕤 (@pacos_em) September 14, 2021
A aeronave caiu logo após descolar, numa área arborizada próxima da Escola de Tecnologia do Estado de São Paulo. pic.twitter.com/OdMEH0Ymsj
Самолет упал спустя 15 секунд после взлета. На месте инцидента прогремел взрыв.
По данным Национального агентства гражданской авиации (ANAC), King Air 360 был сертифицирован и постоянно обновлялся. Модель, выпущенная в 2019 году, могла перевозить до восьми пассажиров.
Авиакомпания TAM Executive Aviation, в свою очередь, опровергла версию с неисправным винтом, поскольку борт подвергся осмотру ранее в понедельник.
Причины и обстоятельства аварии будут расследоваться компетентными органами.
Бывший полицейский Шовин, которого судят за гибель афроамериканца Флойда, не признал вину
Экс-полицейский Дерек Шовин, приговоренный к двадцати двум годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его бывших коллег не признали вину ходе рассмотрения дела в Федеральном суде США, пишет РИА Новости.
Экс-полицейские Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао, участвовавшие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав. Шовину предъявляют обвинения в неправомерном захвате и неоправданном применении чрезмерной силы. Двум другим - в том, что они не помешали коллеге, а всем четверым - что не оказали Флойду надлежащей медицинской помощи.
Все четверо бывших полицейских выступили на заседании по видеосвязи. В соответствии с правилами ведущий процесс судья спросил фигурантов дела, признают ли они вину, на что получил отрицательные ответы. Адвокаты троих экс-полицейских опасаются, что совместный с Шовином процесс может негативно сказаться на решении по делу их подзащитных.
28 июня 2020, 15:38
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Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 года тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.