https://ru.sputnik.md/20210915/mir-za-sutki-ronaldu-sbil-devushku-rukhnul-samolet-biznes-magnata-shovin-ne-priznal-vinu-44753521.html

Мир за сутки: Роналду сбил девушку, рухнул самолет бизнес-магната, Шовин не признал вину

Мир за сутки: Роналду сбил девушку, рухнул самолет бизнес-магната, Шовин не признал вину

Роналду сбил девушку, рухнул самолет бизнес-магната, Шовин не признал вину

2021-09-15T08:45+0300

2021-09-15T08:45+0300

2021-09-15T09:06+0300

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду случайно попал мячом по стюарду во время разминки перед матчем футбольной Лиги чемпионов, передает РИА Новости со ссылкой на B24.В соцсетях португальского сообщества опубликованы кадры, на которых видно, что девушку сбило с ног и ей оказывали медицинскую помощь. Уточняется, что футболист подошел и лично убедился, что ее здоровью ничего не угрожает.По итогам встречи швейцарский "Янг Бойз" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Для Роналду эта игра стала 177-й в рамках главного клубного турнира Европы, по числу проведенных матчей в Лиге чемпионов футболист повторил рекорд испанского голкипера Икера Касильяса, завершившего карьеру в 2020 году.В Бразилии упал самолет бизнес-магната, погибли семеро, в том числе он самПри падении самолета King Air 360 недалеко от технологического университета, расположенного в муниципалитете Санта-Роза в бразильском штате штат Риу-Гранди-ду-Сул, погибли семь человек, сообщают "Известия" со ссылкой на газету i7News.Как заявили местные власти, среди жертв — бизнес-магнат Селсо Сильвейра Мелло Филью, которому принадлежал самолет, его супруга Мария Луиза Менегель и трое его детей. Также погиб пилот Селсо Карлони и второй пилот Джовани Гуло.Самолет упал спустя 15 секунд после взлета. На месте инцидента прогремел взрыв.По данным Национального агентства гражданской авиации (ANAC), King Air 360 был сертифицирован и постоянно обновлялся. Модель, выпущенная в 2019 году, могла перевозить до восьми пассажиров.Авиакомпания TAM Executive Aviation, в свою очередь, опровергла версию с неисправным винтом, поскольку борт подвергся осмотру ранее в понедельник.Причины и обстоятельства аварии будут расследоваться компетентными органами.Бывший полицейский Шовин, которого судят за гибель афроамериканца Флойда, не признал винуЭкс-полицейский Дерек Шовин, приговоренный к двадцати двум годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, а также трое его бывших коллег не признали вину ходе рассмотрения дела в Федеральном суде США, пишет РИА Новости.Экс-полицейские Дерек Шовин, Томас Лейн, Джей Кенг и Тоу Тао, участвовавшие в задержании Флойда в мае 2020 года, обвиняются в превышении полномочий и нарушении его законных прав. Шовину предъявляют обвинения в неправомерном захвате и неоправданном применении чрезмерной силы. Двум другим - в том, что они не помешали коллеге, а всем четверым - что не оказали Флойду надлежащей медицинской помощи.Все четверо бывших полицейских выступили на заседании по видеосвязи. В соответствии с правилами ведущий процесс судья спросил фигурантов дела, признают ли они вину, на что получил отрицательные ответы. Адвокаты троих экс-полицейских опасаются, что совместный с Шовином процесс может негативно сказаться на решении по делу их подзащитных.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 года тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.

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https://ru.sputnik.md/20210913/katastrofa-s-l-410-nayden-vtoroy-chernyy-yaschik-i-nazvany-osnovnye-versii-krusheniya-44701940.html

https://ru.sputnik.md/20210421/Video-fanera-vmesto-vitrin-chikagskie-magaziny-zhdali-verdikta-po-delu-Floyda-34474660.html

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в мире, сша, бразилия, криштиану роналду