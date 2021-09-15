https://ru.sputnik.md/20210915/moldavskoe-pravitelstvo-kadrovye-perestanovki-44772474.html

В молдавском правительстве кадровые перестановки

В молдавском правительстве кадровые перестановки

В ходе очередного заседания кабинета министров Молдовы прошли состоялись увольнения и новые назначения чиновников на должности

2021-09-15T16:31+0300

2021-09-15T16:31+0300

2021-09-15T16:31+0300

общество

заседание

правительство молдовы

кадровые перестановки

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В среду, 15 сентября, состоялось заседание молдавского правительства, в ходе которого в органах исполнительной власти произошли некоторые кадровые рокировки.Так, по итогам заседания бы отозван посол Республики Молдова в Греческой Республике и, по совместительству, в Республике Кипр, Анатол Вангели. Члены правительства также приняли отставку главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.После заседания новый статс-секретарь появился в Министерстве сельского хозяйства, им стал Юрий Скрипник.Кроме того, в среду кабинет одобрил изменения в составе Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. В нее войдут специалисты в области общественного здравоохранения, представители Государственного университета медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану, Академии наук Молдовы, Школы менеджмента в области общественного здравоохранения, государственных медико-санитарных учреждений, гражданского общества. В заседаниях Комиссии смогут также принимать участие представители международных структур.Члены кабинета министров приняли ряд отставок чиновников территориальных отделений Государственной канцелярии и назначили на их место новых руководителей.

https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html

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2021

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заседание, правительство молдовы, кадровые перестановки