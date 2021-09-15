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В молдавском правительстве кадровые перестановки
В молдавском правительстве кадровые перестановки
В ходе очередного заседания кабинета министров Молдовы прошли состоялись увольнения и новые назначения чиновников на должности
2021-09-15T16:31+0300
2021-09-15T16:31+0300
общество
заседание
правительство молдовы
кадровые перестановки
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В среду, 15 сентября, состоялось заседание молдавского правительства, в ходе которого в органах исполнительной власти произошли некоторые кадровые рокировки.Так, по итогам заседания бы отозван посол Республики Молдова в Греческой Республике и, по совместительству, в Республике Кипр, Анатол Вангели. Члены правительства также приняли отставку главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.После заседания новый статс-секретарь появился в Министерстве сельского хозяйства, им стал Юрий Скрипник.Кроме того, в среду кабинет одобрил изменения в составе Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. В нее войдут специалисты в области общественного здравоохранения, представители Государственного университета медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану, Академии наук Молдовы, Школы менеджмента в области общественного здравоохранения, государственных медико-санитарных учреждений, гражданского общества. В заседаниях Комиссии смогут также принимать участие представители международных структур.Члены кабинета министров приняли ряд отставок чиновников территориальных отделений Государственной канцелярии и назначили на их место новых руководителей.
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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заседание, правительство молдовы, кадровые перестановки

В молдавском правительстве кадровые перестановки

16:31 15.09.2021
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© Photo : Guvernul Republicii Moldova Заседание правительства от 19.08.2021
Заседание правительства от 19.08.2021 - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В ходе очередного заседания кабинета министров Молдовы прошли состоялись увольнения и новые назначения чиновников на должности.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. В среду, 15 сентября, состоялось заседание молдавского правительства, в ходе которого в органах исполнительной власти произошли некоторые кадровые рокировки.
Так, по итогам заседания бы отозван посол Республики Молдова в Греческой Республике и, по совместительству, в Республике Кипр, Анатол Вангели. Члены правительства также приняли отставку главы Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег.
После заседания новый статс-секретарь появился в Министерстве сельского хозяйства, им стал Юрий Скрипник.
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Кроме того, в среду кабинет одобрил изменения в составе Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. В нее войдут специалисты в области общественного здравоохранения, представители Государственного университета медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану, Академии наук Молдовы, Школы менеджмента в области общественного здравоохранения, государственных медико-санитарных учреждений, гражданского общества. В заседаниях Комиссии смогут также принимать участие представители международных структур.
Члены кабинета министров приняли ряд отставок чиновников территориальных отделений Государственной канцелярии и назначили на их место новых руководителей.
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