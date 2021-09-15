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Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС
Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС
Выделенные деньги - часть программы поддержки Молдовы на три года общим объемом 600 миллионов евро. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T12:50+0300
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финансовая помощь
европейский союз
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Европейский союз принял решение о предоставлении Республике Молдова безвозвратной помощи на сумму около 745 миллионов леев. Она является частью Плана экономического восстановления на 600 миллионов евро, который будет поддерживаться ЕС следующие три года. Об этом написала в Facebook президент Майя Санду.По словам президента, деньги, которые сейчас предоставляет ЕС, пойдут в государственный бюджет на самые неотложные нужды, включая борьбу с COVID-19 и экономическую поддержку компаний, пострадавших от пандемии.
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финансовая помощь, европейский союз, в молдове

Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС

12:50 15.09.2021 (обновлено: 13:03 15.09.2021)
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© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПриспущенные флаги возле входа в здание Еврокомиссии
Приспущенные флаги возле входа в здание Еврокомиссии - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Выделенные деньги - часть программы поддержки Молдовы на три года общим объемом 600 миллионов евро.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Европейский союз принял решение о предоставлении Республике Молдова безвозвратной помощи на сумму около 745 миллионов леев. Она является частью Плана экономического восстановления на 600 миллионов евро, который будет поддерживаться ЕС следующие три года. Об этом написала в Facebook президент Майя Санду.
“Эта европейская поддержка также является сигналом ободрения новой правительственной команде в ее приверженности очистке институтов, борьбе с коррупцией и запуску программ развития страны”, - комментирует транш Санду.
По словам президента, деньги, которые сейчас предоставляет ЕС, пойдут в государственный бюджет на самые неотложные нужды, включая борьбу с COVID-19 и экономическую поддержку компаний, пострадавших от пандемии.
Деньги - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
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Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
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