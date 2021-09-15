https://ru.sputnik.md/20210915/moldova-poluchit-745-millionov-leev-pomoschi-ot-es-44763826.html

Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС

Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС

Выделенные деньги - часть программы поддержки Молдовы на три года общим объемом 600 миллионов евро. 15.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-15T12:50+0300

2021-09-15T12:50+0300

2021-09-15T13:03+0300

финансовая помощь

европейский союз

экономика

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Европейский союз принял решение о предоставлении Республике Молдова безвозвратной помощи на сумму около 745 миллионов леев. Она является частью Плана экономического восстановления на 600 миллионов евро, который будет поддерживаться ЕС следующие три года. Об этом написала в Facebook президент Майя Санду.По словам президента, деньги, которые сейчас предоставляет ЕС, пойдут в государственный бюджет на самые неотложные нужды, включая борьбу с COVID-19 и экономическую поддержку компаний, пострадавших от пандемии.

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html

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2021

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финансовая помощь, европейский союз, в молдове