https://ru.sputnik.md/20210915/nablyudateli-ot-sng-promezhutochno-otchitalis-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-44774588.html

Наблюдатели от СНГ промежуточно отчитались: к выборам в России все готово

Наблюдатели от СНГ промежуточно отчитались: к выборам в России все готово

Штаб миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ в среду, 15 сентября, опубликовал промежуточный отчет, в котором рассказал о том, как в России... 15.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-15T18:03+0300

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россия

госдума

выборы

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ проводила мониторинг хода подготовки к выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва с 30 августа по 15 сентября. В среду был опубликован промежуточный отчет о проделанной работе.Главой миссии был назначен заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов. В ней 68 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ, парламентское собрание союза Белоруссии и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, постоянный комитет Союзного государства, исполнительный комитет СНГ. Для долгосрочного наблюдения избрали пятерых представителей миссии.За минувшие полтора месяца наблюдатели встретились с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, статс-секретарем – заместителем МИД Евгением Ивановым, руководством Верховного суда, МВД, Генпрокуратуры РФ, предвыборными штабами ряда политических партий, а также посетили избирательные комиссии в Тверской и Тульской областях.В Госдуму избирается 450 депутатов, половина из них – по партийным спискам, вторая – по одномандатным округам. Для участия в выборах зарегистрированы 14 политических партий. Количество избирателей – более 110 миллионов человек.В отчете миссии отмечается, что все партии начиная с 21 августа получили право проводить бесплатную предвыборную агитацию на пяти государственных каналах - "Первый канал", "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр", ОТР и трех радиоканалах - "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ". Также бесплатное эфирное время в рабочие дни было предоставлено региональными государственными организациями телерадиовещания. Кандидатам предложили и бесплатную печатную площадь в 12 общероссийских государственных периодических печатных изданиях.Наблюдатели от СНГ отметили, что политические партии и кандидаты активно использовали эту возможность для ведения агитации. А у избирателей, помимо трансляций на ТВ и публикаций в СМИ, была возможность найти ответы на все интересующие вопросы на сайте ЦИК, портале "Госуслуги" или задать их лично по телефонам горячей линии.Штаб миссии наблюдателей в целом позитивно оценил ход предвыборной кампании в России. Но для полноты картины обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный суд и МВД РФ с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения поступивших к ним обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного процесса.После изучения миссией будет подготовлено итоговое заявление по выборам в РФ. Предвыборная агитация в России заканчивается в ноль часов 17 сентября 2021 года.

https://ru.sputnik.md/20210915/glava-tsik-vybori-gosduma-250-mezhdunarodnye-nablyudateli-44769524.html

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госдума, выборы