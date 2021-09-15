https://ru.sputnik.md/20210915/nakazhet-li-rossiya-moldovu-44746835.html

Накажет ли Россия Молдову

Накажет ли Россия Молдову

Как будет реализована в стране полнота власти правящего большинства.

2021-09-15T08:30+0300

2021-09-15T08:30+0300

2021-09-15T08:36+0300

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Состоит ли парламентское большинство из профессиональных управленцев? Есть ли время на раскачку? Какой будет новая цена на российский газ для Молдовы? Что потеряла Молдова от участия президента в "Крымской платформе" и потеряла ли? Как может РФ отреагировать на позицию молдавских властей? Об этом и многом другом - в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном и политологом Корнелиу Чуря.

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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