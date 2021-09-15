https://ru.sputnik.md/20210915/nakazhet-li-rossiya-moldovu-44746835.html
Накажет ли Россия Молдову
Накажет ли Россия Молдову
Как будет реализована в стране полнота власти правящего большинства.
2021-09-15T08:30+0300
2021-09-15T08:30+0300
2021-09-15T08:36+0300
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Состоит ли парламентское большинство из профессиональных управленцев? Есть ли время на раскачку? Какой будет новая цена на российский газ для Молдовы? Что потеряла Молдова от участия президента в "Крымской платформе" и потеряла ли? Как может РФ отреагировать на позицию молдавских властей? Об этом и многом другом - в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном и политологом Корнелиу Чуря.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
молдова, политика, утро на sputnik’e, в молдове, видео
Накажет ли Россия Молдову
08:30 15.09.2021 (обновлено: 08:36 15.09.2021)
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о том, как будет реализована в стране полнота власти правящего большинства.
Состоит ли парламентское большинство из профессиональных управленцев? Есть ли время на раскачку? Какой будет новая цена на российский газ для Молдовы? Что потеряла Молдова от участия президента в "Крымской платформе" и потеряла ли? Как может РФ отреагировать на позицию молдавских властей? Об этом и многом другом - в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном и политологом Корнелиу Чуря.