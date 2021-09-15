Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210915/nakazhet-li-rossiya-moldovu-44746835.html
Накажет ли Россия Молдову
Накажет ли Россия Молдову
Как будет реализована в стране полнота власти правящего большинства.
2021-09-15T08:30+0300
2021-09-15T08:36+0300
радио
молдова
политика
утро на sputnik’e
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44757730_0:0:833:469_1920x0_80_0_0_0ed419b1b73cedd4212ca3cae8517ed5.jpg
Состоит ли парламентское большинство из профессиональных управленцев? Есть ли время на раскачку? Какой будет новая цена на российский газ для Молдовы? Что потеряла Молдова от участия президента в "Крымской платформе" и потеряла ли? Как может РФ отреагировать на позицию молдавских властей? Об этом и многом другом - в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном и политологом Корнелиу Чуря.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44757730_22:0:729:530_1920x0_80_0_0_299ffe696a0a6fb7be1ddc4ae08dc838.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, политика, утро на sputnik’e, в молдове, видео

Накажет ли Россия Молдову

08:30 15.09.2021 (обновлено: 08:36 15.09.2021)
272
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В очередном выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о том, как будет реализована в стране полнота власти правящего большинства.
Состоит ли парламентское большинство из профессиональных управленцев? Есть ли время на раскачку? Какой будет новая цена на российский газ для Молдовы? Что потеряла Молдова от участия президента в "Крымской платформе" и потеряла ли? Как может РФ отреагировать на позицию молдавских властей? Об этом и многом другом - в беседе с экс-примаром Кишинева Серафимом Урекяном и политологом Корнелиу Чуря.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:05В России задержаны вербовщики в ряды террористов
09:56Где в Кишиневе 15 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:43Очередная планка преодолена: цена на газ в Европе уже выше 840 долларов
09:25Саперы Молдовы - в действии: как обезвреживают взрывчатку
09:00Воронин: заявления Майи Санду о том, "чей Крым", дорого обойдутся Молдове
08:45Мир за сутки: Роналду сбил девушку, рухнул самолет бизнес-магната, Шовин не признал вину
08:30Накажет ли Россия Молдову
08:00Брутер: как Санду и PAS будут сотрудничать с Россией
07:30Незабываемый Будулай: в этот день не стало Михая Волонтира
07:00Самый точный прогноз погоды: когда в Молдове похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
ВчераВрачи назвали особенность организма, вызывающую тяжелое течение COVID
ВчераУникальное лекарство от Альцгеймера разработали в России
ВчераДепутат: что будет с экспортом Молдовы в Россию и как изменится цена на газ
ВчераКурс валют на среду: доллар и евро растут в цене
Вчера"Давили на меня и прокурора": интервью российского "шпиона" в Литве Палецкиса - эксклюзив
ВчераВ Британии одобрили бустерную вакцинацию - хватит половины дозы Moderna
ВчераПосольство Молдовы в России просит вывезти личный транспорт из ЕАЭС
ВчераАссоциация рестораторов: заявления Немеренко противоречат решению комиссии
ВчераПриродный газ подорожает: как это скажется на Молдове