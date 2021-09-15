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НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подорожал на 7 банов
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подорожал на 7 банов
Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 16 сентября снова будут выше нынешних. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T12:53+0300
2021-09-15T12:53+0300
топливо
нарэ
экономика
в молдове
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 16 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,92 лея за литр (+7 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,74 лея (+2 бана).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
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топливо, нарэ, в молдове

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подорожал на 7 банов

12:53 15.09.2021
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Топливо — ни дня без подорожания. Максимальные цены на 16 сентября снова будут выше нынешних.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 16 сентября).
Цена 95-го бензина составила 20,92 лея за литр (+7 банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,74 лея (+2 бана).
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
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Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
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