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Незабываемый Будулай: в этот день не стало Михая Волонтира
Незабываемый Будулай: в этот день не стало Михая Волонтира
Незабываемый Будулай: в этот день не стало Михая Волонтира
2021-09-15T07:30+0300
2021-09-15T07:59+0300
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волонтир
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Выдающийся молдавский и советский артист Михай Волонтир умер 15 сентября 2015 года. Широкому зрителю Волонтир известен как артист кино, в частности, в память людей врезались сыгранные им на экране молдавский господарь Дмитрий Кантемир, цыган Будулай, десантник Волентир и другие роли.За свою продолжительную карьеру он сыграл более 120 главных ролей в театре, делал собственные постановки и даже исполнял песни.При этом у Волонтира не было специального профильного образования: он окончил педагогическое училище в Оргееве и даже некоторое время работал учителем.В 1957 году в Бельцах открылся Музыкально-драматический театр (ныне Национальный театр имени Василе Александри), в учебную труппу которого среди прочих был приглашен и Волонтир. Молодого учителя заметили во время одного из смотров художественной самодеятельности. В театре в Бельцах Волонтир прослужил всю жизнь и, даже будучи тяжелобольным, продолжал работать в нем.До конца своей жизни он не оставлял надежды снять фильм "Странник" по собственному сценарию, но так и не смог найти нужную сумму, чтобы начать съемки.Были в планах Волонтира и новые спектакли, но проблемы со здоровьем не позволили этому реализоваться.Страницы биографииМихай Волонтир родился в селе Глинжень, закончил школу в Оргееве. Начиная с 1957 года работал в Музыкально-драматическом театре Бельц (в настоящее время – Национальный театр Бельц). Дебютировал в комедии "Кирица в Яссах" по пьесе В. Александри. На сцене этого театра Волонтир сыграл более 120 главных ролей.Дебют Волонтира в кино состоялся в 1967 году в фильме режиссера Г. Водэ "Нужен привратник", снятый на киностудии "Молдова-фильм", в котором Волонтир сыграл роль Ивана Турбинкэ. Фильмами, принесшими Волонтиру кинематографическую славу, стали "Дмитрий Кантемир" и, конечно же, роль Будулая в картинах "Цыган" и "Возвращение Будулая".Среди наград и званий Волонтира – народный артист Молдавской ССР, народный артист СССР, Doctor honoris causa, кавалер Ордена Республики, звание "За заслуги в продвижении культурных ценностей Республики Молдова", почетный гражданин города Бельцы, почетный гражданин Шолданештского района, почетный гражданин Кишинева. В 2000 году Академией наук Молдовы был признан лучшим актером в молдавском кино.Михай Волонтир похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20190309/budulai-mihai-volontir-top-5-filmov-video-25109938.html
https://ru.sputnik.md/20201019/cherar-nado-nachat-sbor-sredstv-na-pamyatnik-volontiru-v-obraze-budulaya-32059906.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, волонтир

Незабываемый Будулай: в этот день не стало Михая Волонтира

07:30 15.09.2021 (обновлено: 07:59 15.09.2021)
192
© Sputnik / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР Михай Волонтир
Народный артист СССР Михай Волонтир - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Владимир Родионов
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В этот день не стало одного из самых талантливых наших земляков. Михай Волонтир ушел из жизни шесть лет назад.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Выдающийся молдавский и советский артист Михай Волонтир умер 15 сентября 2015 года.
Широкому зрителю Волонтир известен как артист кино, в частности, в память людей врезались сыгранные им на экране молдавский господарь Дмитрий Кантемир, цыган Будулай, десантник Волентир и другие роли.
За свою продолжительную карьеру он сыграл более 120 главных ролей в театре, делал собственные постановки и даже исполнял песни.
© Sputnik / Г. Клейман / Перейти в фотобанкАктер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма "Это мгновение"
Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма Это мгновение - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Актер Михай Волонтир (роль Адама) в кадре из художественного фильма "Это мгновение"
© Sputnik / Г. Клейман
/
Перейти в фотобанк
При этом у Волонтира не было специального профильного образования: он окончил педагогическое училище в Оргееве и даже некоторое время работал учителем.
В 1957 году в Бельцах открылся Музыкально-драматический театр (ныне Национальный театр имени Василе Александри), в учебную труппу которого среди прочих был приглашен и Волонтир. Молодого учителя заметили во время одного из смотров художественной самодеятельности. В театре в Бельцах Волонтир прослужил всю жизнь и, даже будучи тяжелобольным, продолжал работать в нем.
Михай (Михаил) Ермолаевич Волонтир - Sputnik Молдова, 1920, 09.03.2019
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В поисках утраченного: Михай Волонтир, Топ-5 фильмов
9 марта 2019, 13:53
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До конца своей жизни он не оставлял надежды снять фильм "Странник" по собственному сценарию, но так и не смог найти нужную сумму, чтобы начать съемки.
Были в планах Волонтира и новые спектакли, но проблемы со здоровьем не позволили этому реализоваться.

Страницы биографии

Михай Волонтир родился в селе Глинжень, закончил школу в Оргееве. Начиная с 1957 года работал в Музыкально-драматическом театре Бельц (в настоящее время – Национальный театр Бельц). Дебютировал в комедии "Кирица в Яссах" по пьесе В. Александри. На сцене этого театра Волонтир сыграл более 120 главных ролей.
© Sputnik / Перейти в фотобанкМихай Волонтир и Александр Лазарев во время съемок художественного фильма "Дмитрий Кантемир"
Михай Волонтир и Александр Лазарев во время съемок художественного фильма Дмитрий Кантемир - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Михай Волонтир и Александр Лазарев во время съемок художественного фильма "Дмитрий Кантемир"
© Sputnik
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Дебют Волонтира в кино состоялся в 1967 году в фильме режиссера Г. Водэ "Нужен привратник", снятый на киностудии "Молдова-фильм", в котором Волонтир сыграл роль Ивана Турбинкэ. Фильмами, принесшими Волонтиру кинематографическую славу, стали "Дмитрий Кантемир" и, конечно же, роль Будулая в картинах "Цыган" и "Возвращение Будулая".
Среди наград и званий Волонтира – народный артист Молдавской ССР, народный артист СССР, Doctor honoris causa, кавалер Ордена Республики, звание "За заслуги в продвижении культурных ценностей Республики Молдова", почетный гражданин города Бельцы, почетный гражданин Шолданештского района, почетный гражданин Кишинева. В 2000 году Академией наук Молдовы был признан лучшим актером в молдавском кино.
Артур Черарь - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2020
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19 октября 2020, 17:02
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Михай Волонтир похоронен на Центральном (Армянском) кладбище в Кишиневе.
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