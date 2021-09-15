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ОДКБ приняла заявление по Афганистану
ОДКБ приняла заявление по Афганистану
ОДКБ приняла заявление по Афганистану
2021-09-15T14:15+0300
2021-09-15T14:15+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, передает РИА Новости.Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210913/v-afganistan-pribyl-verkhovnyy-komissar-oon-po-delam-bezhentsev-44700233.html
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в мире, афганистан, одкб

ОДКБ приняла заявление по Афганистану

14:15 15.09.2021
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© REUTERS / REUTERS TVБоевик Талибана* с ружьем на бронетранспортере у аэропорта Кабула
Боевик Талибана* с ружьем на бронетранспортере у аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© REUTERS / REUTERS TV
Документ касается нынешней обстановки в Афганистане.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, передает РИА Новости.

"Главы делегаций согласовали в целом проект Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и приняли ряд заявлений, в частности, совместное заявление государств - членов ОДКБ "О положении в Афганистане", заявление министров иностранных дел о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности и борьбы с кибертерроризмом, заявление министров иностранных дел о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке и Совместное заявление министров иностранных дел "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения", - сказал Зась.

Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Эвакуированные афганские дети на авиабазе США Рамштайн в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 13.09.2021
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В Афганистан прибыл Верховный комиссар ООН по делам беженцев
13 сентября, 13:45
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* Террористическая организация, запрещенная в России.
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