https://ru.sputnik.md/20210915/odkb-prinyala-zayavlenie-po-afganistanu-44756913.html

ОДКБ приняла заявление по Афганистану

ОДКБ приняла заявление по Афганистану

ОДКБ приняла заявление по Афганистану

2021-09-15T14:15+0300

2021-09-15T14:15+0300

2021-09-15T14:15+0300

политика

в мире

афганистан

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/11/43964028_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_764599728fd2653f1cff3feefcd64542.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняла заявление о положении дел в Афганистане, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, передает РИА Новости.Талибы* месяц назад активизировали наступление на правительственные силы, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню". В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20210913/v-afganistan-pribyl-verkhovnyy-komissar-oon-po-delam-bezhentsev-44700233.html

афганистан

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, афганистан, одкб