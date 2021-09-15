https://ru.sputnik.md/20210915/oon-mirovuyu-ekonomiku-zhdet-rekordnyy-za-poslednie-50-let-rost-44774439.html

ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост

ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост

ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост

2021-09-15T22:21+0300

2021-09-15T22:21+0300

2021-09-15T22:21+0300

экономика

оон

рост экономики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2543/68/25436893_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_0a14e1d9e1a822246904d7d3a57cbe82.jpg

КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,3%, что является самым высоким показателем почти за полвека. Такие прогнозы приводятся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).Мартовский прогноз ЮНКТАД предусматривал рост на 4,7%, передает РИА Новости."В 2021 году мировая экономика нормализируется благодаря продолжительности радикальных политических мер, начатых в 2020 году, и успешной (хотя еще незавершенной) вакцинации населения в странах с развитой экономикой. Глобальный рост достигнет 5,3%, что является самым высоким показателем почти за пять десятилетий", - говорится в докладе.Как подчеркивается, во всем мире, но особенно в развивающихся регионах, ущерб от кризиса, вызванного COVID-19, был больше, чем от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, что наиболее ощутимо в Африке и Южной Азии. По данным экспертов, даже при условии отсутствия дальнейших катаклизмов, мировое производство восстановится на уровне тренда 2016-2019 годов только к 2030 году.Как отмечается, сейчас ЮНКТАД прогнозирует, что в 2022 году глобальный рост замедлится до 3,6%.

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

оон, рост экономики