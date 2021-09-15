Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210915/oon-mirovuyu-ekonomiku-zhdet-rekordnyy-za-poslednie-50-let-rost-44774439.html
ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост
ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост
ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост
2021-09-15T22:21+0300
2021-09-15T22:21+0300
экономика
оон
рост экономики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2543/68/25436893_0:199:1920:1279_1920x0_80_0_0_0a14e1d9e1a822246904d7d3a57cbe82.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,3%, что является самым высоким показателем почти за полвека. Такие прогнозы приводятся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).Мартовский прогноз ЮНКТАД предусматривал рост на 4,7%, передает РИА Новости."В 2021 году мировая экономика нормализируется благодаря продолжительности радикальных политических мер, начатых в 2020 году, и успешной (хотя еще незавершенной) вакцинации населения в странах с развитой экономикой. Глобальный рост достигнет 5,3%, что является самым высоким показателем почти за пять десятилетий", - говорится в докладе.Как подчеркивается, во всем мире, но особенно в развивающихся регионах, ущерб от кризиса, вызванного COVID-19, был больше, чем от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, что наиболее ощутимо в Африке и Южной Азии. По данным экспертов, даже при условии отсутствия дальнейших катаклизмов, мировое производство восстановится на уровне тренда 2016-2019 годов только к 2030 году.Как отмечается, сейчас ЮНКТАД прогнозирует, что в 2022 году глобальный рост замедлится до 3,6%.
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-kagul-ungenyosnovnye-goroda-kuda-napravyat-pomosch-44735406.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2543/68/25436893_215:0:1920:1279_1920x0_80_0_0_c487bfde38e9501becc7d3cddd4ef382.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
оон, рост экономики

ООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост

22:21 15.09.2021
140
CC0 / Pixabay / stevepb / Валюта
Валюта - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
CC0 / Pixabay / stevepb /
Мировая экономика в 2021 году восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Рост мировой экономики в 2021 году составит 5,3%, что является самым высоким показателем почти за полвека. Такие прогнозы приводятся в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
Мартовский прогноз ЮНКТАД предусматривал рост на 4,7%, передает РИА Новости.
"В 2021 году мировая экономика нормализируется благодаря продолжительности радикальных политических мер, начатых в 2020 году, и успешной (хотя еще незавершенной) вакцинации населения в странах с развитой экономикой. Глобальный рост достигнет 5,3%, что является самым высоким показателем почти за пять десятилетий", - говорится в докладе.
Деньги - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Экономика
Представитель ЕС: план по восстановлению экономики Молдовы уже работает
14 сентября, 12:40
166
Как подчеркивается, во всем мире, но особенно в развивающихся регионах, ущерб от кризиса, вызванного COVID-19, был больше, чем от глобального финансового кризиса 2008-2009 годов, что наиболее ощутимо в Африке и Южной Азии. По данным экспертов, даже при условии отсутствия дальнейших катаклизмов, мировое производство восстановится на уровне тренда 2016-2019 годов только к 2030 году.
"Этот факт скрывает еще более глубокую проблему, связанную с тем, что тенденция роста доходов до COVID-19 сама по себе была неудовлетворительной; среднегодовой глобальный рост в первое десятилетие после глобального финансового кризиса был самым медленным за весь период с 1945 года", - говорится в докладе.
Как отмечается, сейчас ЮНКТАД прогнозирует, что в 2022 году глобальный рост замедлится до 3,6%.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 16 сентября
ВчераВернидуб: победа над "Шахтером" - главная в моей карьере
ВчераТренер "Шахтера": сегодня мы не были сильной командой
ВчераЗащищает ли прививка от гриппа от COVID-19 - ответ врачей
ВчераООН: мировую экономику ждет рекордный за последние 50 лет рост
ВчераКурс валют на четверг: доллар и евро растут в цене
Вчера"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D
ВчераВОЗ приостановила одобрение "Спутника V"
ВчераКак Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа
ВчераУченые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации
ВчераБудет ли кабмин Молдовы участвовать в переговорах с "Газпромом" о цене на газ
ВчераУмер муж Ирины Хакамады Владимир Сиротинский
ВчераКак живут мигранты в литовских лагерях – эксклюзивный репортаж Sputnik
ВчераПолиция обнаружила на частном участке в Глодянском районе 250 кустов конопли
ВчераМинздрав: количество новых случаев COVID-19 продолжает расти
ВчераНаблюдатели от СНГ промежуточно отчитались: к выборам в России все готово
ВчераГрядут ли дополнительные ограничения - ожидается новое заседание НЧКОЗ
ВчераЖдать ли роста цен на хлеб - ответ руководителя хлебокомбината юга Молдовы
ВчераСотрудник МВД спровоцировал смертельное ДТП в Вадул-луй-Водэ
ВчераВ молдавском правительстве - кадровые перестановки