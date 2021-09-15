Парламентcкие комиссии одобрили проект реформы юстиции правительства Кику

Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста. Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.

Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций. Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.

Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке. Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.

Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций. Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.

Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей. Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.

Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом. Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.

Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ. Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.

Члены ВСМ избираются на шесть лет без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат. Члены ВСМ избираются на шесть лет без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.