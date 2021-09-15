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Парламентcкие комиссии одобрили проект реформы юстиции правительства Кику
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© Sputnik / Caraus MihaiSală de judecată
© Sputnik / Caraus Mihai
Парламентские комиссии положительно оценили поправки в Конституцию, предложенные предыдущим правительством.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Сразу несколько парламентских комиссий одобрили 15 сентября законопроект о внесении изменений в Конституцию Республики Молдова, направленный на укрепление независимости судебной власти. Об этом в Facebook написал министр юстиции Серджиу Литвиненко. Проект был внесен в парламент правительством Иона Кику.
“Принятие законопроекта укрепит независимость судебной власти. По проекту были проведены консультации с Советом Европы, Европейским союзом, Венецианской комиссией и т. д. Даже если инициатива принадлежит предыдущему правительству, учитывая, что это полезная инициатива, нынешнее правительство полностью поддерживает ее и просит парламент принять ее. Надеюсь, что нынешняя оппозиция будет последовательна, и за эту инициативу проголосует весь парламент”, - написал в соцсети Литвиненко.
Главное в проекте правительства:
Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.
Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.
Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке.
Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.
Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.
Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.
Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.
Члены ВСМ избираются на шесть лет без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.
После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.