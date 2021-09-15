https://ru.sputnik.md/20210915/pod-vilnyusom-pogibaet-unikalnyy-memorial-sovetskim-voinam-reportazh-44755012.html

Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik

Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik

В Литве погибает уникальный мемориальный комплекс советским воинам

2021-09-15T12:05+0300

2021-09-15T12:05+0300

2021-09-15T12:05+0300

общество

в мире

литва

памятники советским солдатам

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В Литве насчитывается 269 братских захоронений советских воинов, но один мемориальный комплекс по-настоящему уникален. Ничего подобного в память о героях Великой Отечественной войны не создавалось не только в Литве, но и во всем Советском Союзе. В 1984-1985 годах под руководством архитектора Регины Василяускене шестеро литовских скульпторов вырезали из дуба 13 скульптур, которые установили у могил 157 красноармейцев, погибших при освобождении Вильнюса. Фамилии воинов также вырезали в дереве.Корреспондент Sputnik Литва съездил в деревню Мажойи Реше, чтобы увидеть, в каком плачевном состоянии находится комплекс.Трагедия одного мемориального комплексаОт центра Вильнюса до мемориала на машине можно добраться меньше чем за час. Раньше Мажойи Реше была настоящей деревней – вокруг тянулись бесконечные поля с пашнями, на приличном расстоянии друг от друга стояли крепкие хутора. Поэтому деревянный комплекс на пригорке среди высоких деревьев смотрелся очень гармонично.Но и сегодня, когда комплекс оказался окружен таунхаусами и коттеджами, он не выглядит вычурно, наоборот – изюминка стремительно растущего и убегающего за городскую черту Вильнюса. Если бы не политика. Нынешние власти не считают этот мемориальный комплекс образцом деревянного зодчества, и он стремительно приходит в упадок – скульптуры трескаются, падают, фамилии героев превращаются в труху. И ситуацию на сегодняшний момент не могут переломить даже активисты.Поднимаемся чуть выше – тут уже спинами друг к другу стоят четыре воина, среди которых скульптуры женщины и матроса. Последнему досталось больше всего. Однажды активистка из местных жителей обнаружила скульптуру лежащей на земле, нос и автомат откололись. О ЧП сообщили в местное самоуправление. Восстанавливать ничего не стали, просто вернули матроса на место и притянули проволокой."Я часто говорю – не нужны вандалы или жесткие меры властей по сносу монументов. Достаточно ничего не делать, и время завершит этот процесс за людей. Оно разрушает памятники на всех братских кладбищах. А здесь еще и дерево, которое нуждается в защите, пропитке антисептиками, и это надо делать регулярно. Но никаких подобных работ здесь не проводилось уже более тридцати лет", – Виктор Орлов показывает на массивные деревянные мемориальные доски с вырезанными именами красноармейцев.Чем они еще уникальны – стоят по двум сторонам от центральных фигур и выполнены на русском и литовском языках. Причем на литовской стороне все фамилии погибших воинов написаны не просто латиницей, но с учетом грамматики литовского языка. Поэтому ефрейтор Быстров здесь записан как ефрейтор Быстровас, а рядовой Голубев как рядовой Голубевас."Самое обидное, что фамилии тоже исполнены в дереве и разрушаются, перестают быть читаемыми. Надо предпринимать какие-то действия – либо восстанавливать все это в дереве, либо хотя бы имена героев увековечить в бетоне или мраморе. Но у нас и у российского посольства связаны руки – власти максимум, что разрешают, – это чистить тротуарную плитку, обрезать сучья и косить траву, и это все", – вздыхает Орлов.Видим разрушения, но ничего сделать не можемСитуация с капитальными ремонтно-восстановительными работами на всех воинских мемориалах советским воинам одинаковая – получить разрешение на это у литовских властей практически невозможно, утверждает он: "Мы видим разрушение мемориалов, но не можем ничего сделать".Он подчеркивает, что Российская Федерация готова профинансировать все необходимые работы, сотрудники российского диппредставительства в Литве заинтересованы в восстановлении этого и всех остальных мемориальных комплексов на братских кладбищах, и такие переговоры между странами ведутся не один год, однако "они затягиваются, а время не ждет – процесс разрушения запущен".Активисты готовы проводить хотя бы минимум работ даже свой счет. Например, красить фамилии погибших бойцов, которые не читаются. Но власти ничего не разрешают трогать под таким предлогом: "Надписи должны быть в первоначальном состоянии". "Но они же изначально были читаемыми, почему власти начинают отсчет от того момента, когда на братских кладбищах все стало приходить в упадок?" – спрашивает поисковик.То же касается и состояния монументов – при открытии они не были в трещинах и не рассыпались, подчеркивает он. Были прецеденты, когда даже помывка тротуарной плитки и памятника водой были приравнены к ремонтно-восстановительным работам, за что организациям, которые этим занимались, выписывались штрафы на сумму от 150 до 900 евро.Проблема, говорит он, в том, что между Литовской Республикой и Российской Федерацией нет межправительственного соглашения по уходу за мемориалами, и Литва всячески затягивает этот процесс.Виртуальное спасение – "Литва 360°"Но Виталий Орлов не опустил руки – придумал проект под рабочим названием "Литва 360°" и сейчас ежедневно проезжает сотни километров, чтобы спасти монументы, посвященные советским воинам, от полного забвения.Планируется, что, когда проект заработает, можно будет зайти на его сайт и оказаться у карты Литвы, на которой будут указаны все воинские захоронения с точными координатами, приблизить конкретный мемориал, прочитать о населенном пункте, проходивших там боях и найти фамилии захороненных бойцов Красной армии. А когда границы наконец откроются, точные координаты можно будет внести в навигатор и быстрее добраться до места."Сейчас мы объезжаем все советские братские кладбища, делаем снимки камерой с обзором в 360 градусов, благодаря чему одна фотография, обработанная при помощи специальной программы, создает впечатление, что вы находитесь на месте. Можно, войдя через центральные ворота, обойти всю территорию и приблизить каждую плиту, прочитать на ней фамилии погибших. А поддержка видеосъемкой с дронов поможет осмотреть с высоты даже населенные пункты, которые расположены поблизости".Финансирование на этот проект было получено от Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Работы еще очень много, а времени на исполнение не очень – проект планируют открыть 3 декабря этого года, в День Неизвестного Солдата."Знаю, что такие проекты уже подхватила Эстония, ко мне обратились коллеги из Польши. Я думаю, это будет здорово, если появятся такие сайты, с помощью которых удастся сохранить не только память о погибших воинах в Восточной Европе и прибалтийских республиках, но даже мемориальные комплексы", – говорит Виктор Орлов.

литва

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2021

Алексей Стефанов https://cdn1.img.sputnik.md/img/1447/48/14474866_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_aa8781acfe9ab4c376f2ed7d8ec0306a.jpg

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Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik Руководитель ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов рассказал о состоянии братских захоронений советских воинов. 2021-09-15T12:05+0300 true PT4M08S

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Алексей Стефанов https://cdn1.img.sputnik.md/img/1447/48/14474866_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_aa8781acfe9ab4c376f2ed7d8ec0306a.jpg

в мире, литва, памятники советским солдатам