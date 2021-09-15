https://ru.sputnik.md/20210915/pod-vilnyusom-pogibaet-unikalnyy-memorial-sovetskim-voinam-reportazh-44755012.html
Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik
Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik
В Литве погибает уникальный мемориальный комплекс советским воинам
2021-09-15T12:05+0300
2021-09-15T12:05+0300
2021-09-15T12:05+0300
общество
в мире
литва
памятники советским солдатам
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В Литве насчитывается 269 братских захоронений советских воинов, но один мемориальный комплекс по-настоящему уникален. Ничего подобного в память о героях Великой Отечественной войны не создавалось не только в Литве, но и во всем Советском Союзе. В 1984-1985 годах под руководством архитектора Регины Василяускене шестеро литовских скульпторов вырезали из дуба 13 скульптур, которые установили у могил 157 красноармейцев, погибших при освобождении Вильнюса. Фамилии воинов также вырезали в дереве.Корреспондент Sputnik Литва съездил в деревню Мажойи Реше, чтобы увидеть, в каком плачевном состоянии находится комплекс.Трагедия одного мемориального комплексаОт центра Вильнюса до мемориала на машине можно добраться меньше чем за час. Раньше Мажойи Реше была настоящей деревней – вокруг тянулись бесконечные поля с пашнями, на приличном расстоянии друг от друга стояли крепкие хутора. Поэтому деревянный комплекс на пригорке среди высоких деревьев смотрелся очень гармонично.Но и сегодня, когда комплекс оказался окружен таунхаусами и коттеджами, он не выглядит вычурно, наоборот – изюминка стремительно растущего и убегающего за городскую черту Вильнюса. Если бы не политика. Нынешние власти не считают этот мемориальный комплекс образцом деревянного зодчества, и он стремительно приходит в упадок – скульптуры трескаются, падают, фамилии героев превращаются в труху. И ситуацию на сегодняшний момент не могут переломить даже активисты.Поднимаемся чуть выше – тут уже спинами друг к другу стоят четыре воина, среди которых скульптуры женщины и матроса. Последнему досталось больше всего. Однажды активистка из местных жителей обнаружила скульптуру лежащей на земле, нос и автомат откололись. О ЧП сообщили в местное самоуправление. Восстанавливать ничего не стали, просто вернули матроса на место и притянули проволокой."Я часто говорю – не нужны вандалы или жесткие меры властей по сносу монументов. Достаточно ничего не делать, и время завершит этот процесс за людей. Оно разрушает памятники на всех братских кладбищах. А здесь еще и дерево, которое нуждается в защите, пропитке антисептиками, и это надо делать регулярно. Но никаких подобных работ здесь не проводилось уже более тридцати лет", – Виктор Орлов показывает на массивные деревянные мемориальные доски с вырезанными именами красноармейцев.Чем они еще уникальны – стоят по двум сторонам от центральных фигур и выполнены на русском и литовском языках. Причем на литовской стороне все фамилии погибших воинов написаны не просто латиницей, но с учетом грамматики литовского языка. Поэтому ефрейтор Быстров здесь записан как ефрейтор Быстровас, а рядовой Голубев как рядовой Голубевас."Самое обидное, что фамилии тоже исполнены в дереве и разрушаются, перестают быть читаемыми. Надо предпринимать какие-то действия – либо восстанавливать все это в дереве, либо хотя бы имена героев увековечить в бетоне или мраморе. Но у нас и у российского посольства связаны руки – власти максимум, что разрешают, – это чистить тротуарную плитку, обрезать сучья и косить траву, и это все", – вздыхает Орлов.Видим разрушения, но ничего сделать не можемСитуация с капитальными ремонтно-восстановительными работами на всех воинских мемориалах советским воинам одинаковая – получить разрешение на это у литовских властей практически невозможно, утверждает он: "Мы видим разрушение мемориалов, но не можем ничего сделать".Он подчеркивает, что Российская Федерация готова профинансировать все необходимые работы, сотрудники российского диппредставительства в Литве заинтересованы в восстановлении этого и всех остальных мемориальных комплексов на братских кладбищах, и такие переговоры между странами ведутся не один год, однако "они затягиваются, а время не ждет – процесс разрушения запущен".Активисты готовы проводить хотя бы минимум работ даже свой счет. Например, красить фамилии погибших бойцов, которые не читаются. Но власти ничего не разрешают трогать под таким предлогом: "Надписи должны быть в первоначальном состоянии". "Но они же изначально были читаемыми, почему власти начинают отсчет от того момента, когда на братских кладбищах все стало приходить в упадок?" – спрашивает поисковик.То же касается и состояния монументов – при открытии они не были в трещинах и не рассыпались, подчеркивает он. Были прецеденты, когда даже помывка тротуарной плитки и памятника водой были приравнены к ремонтно-восстановительным работам, за что организациям, которые этим занимались, выписывались штрафы на сумму от 150 до 900 евро.Проблема, говорит он, в том, что между Литовской Республикой и Российской Федерацией нет межправительственного соглашения по уходу за мемориалами, и Литва всячески затягивает этот процесс.Виртуальное спасение – "Литва 360°"Но Виталий Орлов не опустил руки – придумал проект под рабочим названием "Литва 360°" и сейчас ежедневно проезжает сотни километров, чтобы спасти монументы, посвященные советским воинам, от полного забвения.Планируется, что, когда проект заработает, можно будет зайти на его сайт и оказаться у карты Литвы, на которой будут указаны все воинские захоронения с точными координатами, приблизить конкретный мемориал, прочитать о населенном пункте, проходивших там боях и найти фамилии захороненных бойцов Красной армии. А когда границы наконец откроются, точные координаты можно будет внести в навигатор и быстрее добраться до места."Сейчас мы объезжаем все советские братские кладбища, делаем снимки камерой с обзором в 360 градусов, благодаря чему одна фотография, обработанная при помощи специальной программы, создает впечатление, что вы находитесь на месте. Можно, войдя через центральные ворота, обойти всю территорию и приблизить каждую плиту, прочитать на ней фамилии погибших. А поддержка видеосъемкой с дронов поможет осмотреть с высоты даже населенные пункты, которые расположены поблизости".Финансирование на этот проект было получено от Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Работы еще очень много, а времени на исполнение не очень – проект планируют открыть 3 декабря этого года, в День Неизвестного Солдата."Знаю, что такие проекты уже подхватила Эстония, ко мне обратились коллеги из Польши. Я думаю, это будет здорово, если появятся такие сайты, с помощью которых удастся сохранить не только память о погибших воинах в Восточной Европе и прибалтийских республиках, но даже мемориальные комплексы", – говорит Виктор Орлов.
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Алексей Стефанов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1447/48/14474866_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_aa8781acfe9ab4c376f2ed7d8ec0306a.jpg
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Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik
Руководитель ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов рассказал о состоянии братских захоронений советских воинов.
2021-09-15T12:05+0300
true
PT4M08S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алексей Стефанов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1447/48/14474866_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_aa8781acfe9ab4c376f2ed7d8ec0306a.jpg
в мире, литва, памятники советским солдатам
Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik
Чтобы снести советские памятники, на братских кладбищах не нужно ждать вандалов. Достаточно просто ничего не делать, рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik руководитель ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов.
В Литве насчитывается 269 братских захоронений советских воинов, но один мемориальный комплекс по-настоящему уникален. Ничего подобного в память о героях Великой Отечественной войны не создавалось не только в Литве, но и во всем Советском Союзе. В 1984-1985 годах под руководством архитектора Регины Василяускене шестеро литовских скульпторов вырезали из дуба 13 скульптур, которые установили у могил 157 красноармейцев, погибших при освобождении Вильнюса. Фамилии воинов также вырезали в дереве.
Корреспондент Sputnik Литва
съездил в деревню Мажойи Реше, чтобы увидеть, в каком плачевном состоянии находится комплекс.
Трагедия одного мемориального комплекса
От центра Вильнюса до мемориала на машине можно добраться меньше чем за час. Раньше Мажойи Реше была настоящей деревней – вокруг тянулись бесконечные поля с пашнями, на приличном расстоянии друг от друга стояли крепкие хутора. Поэтому деревянный комплекс на пригорке среди высоких деревьев смотрелся очень гармонично.
Но и сегодня, когда комплекс оказался окружен таунхаусами и коттеджами, он не выглядит вычурно, наоборот – изюминка стремительно растущего и убегающего за городскую черту Вильнюса. Если бы не политика. Нынешние власти не считают этот мемориальный комплекс образцом деревянного зодчества, и он стремительно приходит в упадок – скульптуры трескаются, падают, фамилии героев превращаются в труху. И ситуацию на сегодняшний момент не могут переломить даже активисты.
"Комплекс выполнен в национальном литовском стиле. Все скульптуры – дети, матери, отцы, жены – символизируют собой несколько поколений, так и не дождавшихся с войны отцов, сыновей, мужей. Но они все в трещинах, многие скульптуры поддерживает проволока. Сейчас еще ничего – самоуправление занимается покосом и убирает мусор, а еще пару лет назад тут был настоящий бурелом", – рассказывает руководитель ассоциации военной истории "Забытые солдаты" Виктор Орлов.
Поднимаемся чуть выше – тут уже спинами друг к другу стоят четыре воина, среди которых скульптуры женщины и матроса. Последнему досталось больше всего. Однажды активистка из местных жителей обнаружила скульптуру лежащей на земле, нос и автомат откололись. О ЧП сообщили в местное самоуправление. Восстанавливать ничего не стали, просто вернули матроса на место и притянули проволокой.
"Я часто говорю – не нужны вандалы или жесткие меры властей по сносу монументов. Достаточно ничего не делать, и время завершит этот процесс за людей. Оно разрушает памятники на всех братских кладбищах. А здесь еще и дерево, которое нуждается в защите, пропитке антисептиками, и это надо делать регулярно. Но никаких подобных работ здесь не проводилось уже более тридцати лет", – Виктор Орлов показывает на массивные деревянные мемориальные доски с вырезанными именами красноармейцев.
Чем они еще уникальны – стоят по двум сторонам от центральных фигур и выполнены на русском и литовском языках. Причем на литовской стороне все фамилии погибших воинов написаны не просто латиницей, но с учетом грамматики литовского языка. Поэтому ефрейтор Быстров здесь записан как ефрейтор Быстровас, а рядовой Голубев как рядовой Голубевас.
"Самое обидное, что фамилии тоже исполнены в дереве и разрушаются, перестают быть читаемыми. Надо предпринимать какие-то действия – либо восстанавливать все это в дереве, либо хотя бы имена героев увековечить в бетоне или мраморе. Но у нас и у российского посольства связаны руки – власти максимум, что разрешают, – это чистить тротуарную плитку, обрезать сучья и косить траву, и это все", – вздыхает Орлов.
Видим разрушения, но ничего сделать не можем
Ситуация с капитальными ремонтно-восстановительными работами на всех воинских мемориалах советским воинам одинаковая – получить разрешение на это у литовских властей практически невозможно, утверждает он: "Мы видим разрушение мемориалов, но не можем ничего сделать".
"Если вы ознакомитесь со сводом правил, разрешающих что-либо делать на братских захоронениях и состоящих более чем из 30 пунктов, то поймете, что получить все разрешения физически невозможно. Потому что нужно получить согласования от МИД, Министерства культуры, Департамента культурного наследия, Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, местного самоуправления. Везде нужно утвердить проекты, плюс там все закольцовано – каждый полученный документ нужно по многу раз предоставлять во все эти инстанции снова и снова", – рассказывает Орлов.
Он подчеркивает, что Российская Федерация готова профинансировать все необходимые работы, сотрудники российского диппредставительства в Литве заинтересованы в восстановлении этого и всех остальных мемориальных комплексов на братских кладбищах, и такие переговоры между странами ведутся не один год, однако "они затягиваются, а время не ждет – процесс разрушения запущен".
Активисты готовы проводить хотя бы минимум работ даже свой счет. Например, красить фамилии погибших бойцов, которые не читаются. Но власти ничего не разрешают трогать под таким предлогом: "Надписи должны быть в первоначальном состоянии". "Но они же изначально были читаемыми, почему власти начинают отсчет от того момента, когда на братских кладбищах все стало приходить в упадок?" – спрашивает поисковик.
То же касается и состояния монументов – при открытии они не были в трещинах и не рассыпались, подчеркивает он. Были прецеденты, когда даже помывка тротуарной плитки и памятника водой были приравнены к ремонтно-восстановительным работам, за что организациям, которые этим занимались, выписывались штрафы на сумму от 150 до 900 евро.
"Лично на меня был выписан штраф в 1500 евро за то, что организовал перезахоронение останков воинов Русской императорской и Советской армий на Центральном воинском кладбище Вильнюса, а на месте временно поставленных деревянных крестов мы установили памятники. Помимо штрафа, нас еще хотели заставить снести их. Это несмотря на то, что во время перезахоронения была приглашена рота почетного караула Минобороны Литвы и официальные лица. Хорошо еще, что суд встал на мою сторону", – рассказывает Виктор Орлов.
Проблема, говорит он, в том, что между Литовской Республикой и Российской Федерацией нет межправительственного соглашения по уходу за мемориалами, и Литва всячески затягивает этот процесс.
Виртуальное спасение – "Литва 360°"
Но Виталий Орлов не опустил руки – придумал проект под рабочим названием "Литва 360°" и сейчас ежедневно проезжает сотни километров, чтобы спасти монументы, посвященные советским воинам, от полного забвения.
"Меня часто спрашивали, в каком состоянии находится тот или иной монумент. Плюс пандемия мешает родственникам погибших героев приезжать в Литву и посещать могилы. Так родилась идея создать проект, который бы давал возможность посещать мемориальные комплексы виртуально, не выходя из дома", – рассказывает о работе над проектом Виктор Орлов.
Планируется, что, когда проект заработает, можно будет зайти на его сайт и оказаться у карты Литвы, на которой будут указаны все воинские захоронения с точными координатами, приблизить конкретный мемориал, прочитать о населенном пункте, проходивших там боях и найти фамилии захороненных бойцов Красной армии. А когда границы наконец откроются, точные координаты можно будет внести в навигатор и быстрее добраться до места.
"Сейчас мы объезжаем все советские братские кладбища, делаем снимки камерой с обзором в 360 градусов, благодаря чему одна фотография, обработанная при помощи специальной программы, создает впечатление, что вы находитесь на месте. Можно, войдя через центральные ворота, обойти всю территорию и приблизить каждую плиту, прочитать на ней фамилии погибших. А поддержка видеосъемкой с дронов поможет осмотреть с высоты даже населенные пункты, которые расположены поблизости".
Финансирование на этот проект было получено от Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Работы еще очень много, а времени на исполнение не очень – проект планируют открыть 3 декабря этого года, в День Неизвестного Солдата.
"Знаю, что такие проекты уже подхватила Эстония, ко мне обратились коллеги из Польши. Я думаю, это будет здорово, если появятся такие сайты, с помощью которых удастся сохранить не только память о погибших воинах в Восточной Европе и прибалтийских республиках, но даже мемориальные комплексы", – говорит Виктор Орлов.