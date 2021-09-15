https://ru.sputnik.md/20210915/pogodnye-rekordy-moldovy-15-sentyabrya-44749592.html
Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T00:01+0300
2021-09-15T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Самое холодное пятнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в позапрошлом веке.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся всего до +3,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +32 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html
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в молдове, климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Самое холодное пятнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в позапрошлом веке.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся всего до +3,7 градуса по Цельсию.
А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +32 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.