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Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
Погодные рекорды Молдовы 15 сентября
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 15.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-15T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Самое холодное пятнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в позапрошлом веке.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся всего до +3,7 градуса по Цельсию.А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +32 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Дмитрий Терехов
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в молдове, климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 15 сентября

00:01 15.09.2021
169
© Sputnik / Mihai Carausприрода
природа - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Самое холодное пятнадцатое сентября на территории Молдовы было зарегистрировано в позапрошлом веке.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1891 году в этот день воздух прогрелся всего до +3,7 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум в этот день зафиксировали в 1957 году. Тогда термометры показали +32 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 28,3 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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