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https://ru.sputnik.md/20210915/politsiya-uchastok-glodyanskii-rayon-250-kust-konoplea-44775591.html
Полиция обнаружила на частном участке в Глодянском районе 250 кустов конопли
Полиция обнаружила на частном участке в Глодянском районе 250 кустов конопли
Полиция обнаружила на частном участке в Глодянском районе 250 кустов конопли
2021-09-15T19:01+0300
2021-09-15T19:04+0300
общество
уголовное дело
глодянский район
конопля
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. В среду, 15 сентября, в рамках уголовного дела, открытого еще в июле этого года, на участке дома 66-летнего жителя села Фундурий Ной Глодянского района обнаружено 250 кустов конопли. Полицией Глодян также установлены двое его сообщников."Сегодня сотрудники полиции Глодян совместно с бойцами батальона "Фулджер" провели обыски в домах подозреваемых в Кишиневе, Грэтиештах и Мэгдэчештах", - пишет официальный интернет-ресурс молдавской полиции. В ведомстве сообщили, что в результате обысков у подозреваемых изъяты наркотики в виде сухой растительной массы с характерным запахом и два газовых пистолета.Сообщается также, что один из подозреваемых задержан на 72 часа.
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Дмитрий Терехов
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уголовное дело, глодянский район, конопля

Полиция обнаружила на частном участке в Глодянском районе 250 кустов конопли

19:01 15.09.2021 (обновлено: 19:04 15.09.2021)
93
CC0 / Pixabay / msqrd2 / Конопля
Конопля - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
CC0 / Pixabay / msqrd2 /
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Хозяином участка является 66-летний мужчина.
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. В среду, 15 сентября, в рамках уголовного дела, открытого еще в июле этого года, на участке дома 66-летнего жителя села Фундурий Ной Глодянского района обнаружено 250 кустов конопли. Полицией Глодян также установлены двое его сообщников.
"Сегодня сотрудники полиции Глодян совместно с бойцами батальона "Фулджер" провели обыски в домах подозреваемых в Кишиневе, Грэтиештах и Мэгдэчештах", - пишет официальный интернет-ресурс молдавской полиции.
В ведомстве сообщили, что в результате обысков у подозреваемых изъяты наркотики в виде сухой растительной массы с характерным запахом и два газовых пистолета.
Сообщается также, что один из подозреваемых задержан на 72 часа.
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