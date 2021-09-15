https://ru.sputnik.md/20210915/prokuratura-trebuet-aresta-primara-trushen-44767855.html
Прокуратура требует ареста примара Трушен
Прокуратура требует ареста примара Трушен
Прокуратура требует ареста примара Трушен
2021-09-15T14:45+0300
2021-09-15T14:45+0300
2021-09-15T14:50+0300
прокуратура
суд
трушены
общество
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Прокуратура потребует ордер на арест мэра Трушен, главного архитектора и бывшего главы муниципального предприятия мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и особым делам.Вопрос об аресте будет рассмотрен Кишиневским судом.Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния. Их задержали и доставили в НАЦ для допроса.
https://ru.sputnik.md/20210914/trusheny-sledstvie-primar-44739653.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, суд, трушены
Прокуратура требует ареста примара Трушен
14:45 15.09.2021 (обновлено: 14:50 15.09.2021)
Глава администрации одного из кишиневских пригородов может оказаться за решеткой.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Прокуратура потребует ордер на арест мэра Трушен, главного архитектора и бывшего главы муниципального предприятия мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Вопрос об аресте будет рассмотрен Кишиневским судом.
"Представитель экономического агента заключил соглашение о признании вины и был освобожден", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния. Их задержали и доставили в НАЦ для допроса.