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https://ru.sputnik.md/20210915/prokuratura-trebuet-aresta-primara-trushen-44767855.html
Прокуратура требует ареста примара Трушен
Прокуратура требует ареста примара Трушен
Прокуратура требует ареста примара Трушен
2021-09-15T14:45+0300
2021-09-15T14:50+0300
прокуратура
суд
трушены
общество
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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Прокуратура потребует ордер на арест мэра Трушен, главного архитектора и бывшего главы муниципального предприятия мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и особым делам.Вопрос об аресте будет рассмотрен Кишиневским судом.Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния. Их задержали и доставили в НАЦ для допроса.
https://ru.sputnik.md/20210914/trusheny-sledstvie-primar-44739653.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, суд, трушены

Прокуратура требует ареста примара Трушен

14:45 15.09.2021 (обновлено: 14:50 15.09.2021)
142
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black backgroundМолоток судьи
Молоток судьи - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
CC BY 2.0 / Marco Verch Professional Photographer / Judge's gavel and handcuffs on black background
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Глава администрации одного из кишиневских пригородов может оказаться за решеткой.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Прокуратура потребует ордер на арест мэра Трушен, главного архитектора и бывшего главы муниципального предприятия мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Вопрос об аресте будет рассмотрен Кишиневским судом.

"Представитель экономического агента заключил соглашение о признании вины и был освобожден", - добавили в прокуратуре.

Спецназ - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Общество
Обыски в коммуне Трушены: под следствием – примар и главный архитектор
Вчера, 15:09
228
Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния. Их задержали и доставили в НАЦ для допроса.
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