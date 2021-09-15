https://ru.sputnik.md/20210915/prokuratura-trebuet-aresta-primara-trushen-44767855.html

Прокуратура требует ареста примара Трушен

Прокуратура требует ареста примара Трушен

Прокуратура требует ареста примара Трушен

2021-09-15T14:45+0300

2021-09-15T14:45+0300

2021-09-15T14:50+0300

прокуратура

суд

трушены

общество

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Прокуратура потребует ордер на арест мэра Трушен, главного архитектора и бывшего главы муниципального предприятия мэрии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Управление по борьбе с организованной преступностью и особым делам.Вопрос об аресте будет рассмотрен Кишиневским судом.Напомним, в примэрии коммуны Трушены 14 сентября прошли обыски. По данным Национального антикоррупционного центра, на имя примара Трушен, главного архитектора, бывшего главы муниципального предприятия, а также некоего предпринимателя открыты уголовные дела по факту взяточничества и извлечения выгоды из влияния. Их задержали и доставили в НАЦ для допроса.

https://ru.sputnik.md/20210914/trusheny-sledstvie-primar-44739653.html

трушены

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прокуратура, суд, трушены