https://ru.sputnik.md/20210915/rost-tsen-khleb-44772302.html
Ждать ли роста цен на хлеб - ответ руководителя хлебокомбината юга Молдовы
Ждать ли роста цен на хлеб - ответ руководителя хлебокомбината юга Молдовы
Ждать ли роста цен на хлеб - ответ руководителя хлебокомбината юга Молдовы
2021-09-15T17:19+0300
2021-09-15T17:19+0300
2021-09-15T17:19+0300
экономика
хлеб
гагаузия
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КОМРАТ, 15 сен - Sputnik, Максим Топал. Крупнейшие производители хлеба и хлебобулочных изделий в Молдове один за другим повышают стоимость продукции. Рост цен уже ощутили на себе жители Бельц и Сорок. Производители центра и юга страны цены пока не поднимали.Александр Воинский - генеральный менеджер одного из крупнейших хлебокомбинатов страны, головной офис которого находится в Тараклии. Отвечая на вопрос, почему дорожает хлебобулочная продукция в Молдове, он отметил, что всему виной высокие издержки компаний, связанные с производством."Основное сырье — это мука, которая является главным фактором, который формирует цену. Затем идет заработная плата сотрудников, потом - уже сопутствующие товары и организационные вещи: расходы по топливу, электроэнергии, газу. Но фактор муки - это основное", - сказал Воинский.По его словам, на стоимость муки в Молдове во многом влияет и ее цена на мировом рынке. Пока же хлебокомбинат, возглавляемый Александром Воинским, удерживает цены на свою продукцию на прежнем уровне."Пока нет, [не планируем повышать цены], - добавил предприниматель.Ранее производители хлеба на севере Молдовы подняли стоимость некоторых видов продукции в среднем на 25 банов.Несмотря на богатый урожай пшеницы, который составил в этом году рекордные полтора миллиона тонн, цена на хлеб в Молдове начала повышаться.
https://ru.sputnik.md/20210518/Khvatit-li-v-Moldove-khleba-chto-govoryat-deputaty-34785684.html
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хлеб, гагаузия
Ждать ли роста цен на хлеб - ответ руководителя хлебокомбината юга Молдовы
Рост цен на муку и энергоресурсы может спровоцировать повышение стоимости хлеба, в том числе и социального.
КОМРАТ, 15 сен - Sputnik, Максим Топал. Крупнейшие производители хлеба и хлебобулочных изделий в Молдове один за другим повышают стоимость продукции. Рост цен уже ощутили на себе жители Бельц и Сорок. Производители центра и юга страны цены пока не поднимали.
Александр Воинский - генеральный менеджер одного из крупнейших хлебокомбинатов страны, головной офис которого находится в Тараклии. Отвечая на вопрос, почему дорожает хлебобулочная продукция в Молдове, он отметил, что всему виной высокие издержки компаний, связанные с производством.
"Основное сырье — это мука, которая является главным фактором, который формирует цену. Затем идет заработная плата сотрудников, потом - уже сопутствующие товары и организационные вещи: расходы по топливу, электроэнергии, газу. Но фактор муки - это основное", - сказал Воинский.
По его словам, на стоимость муки в Молдове во многом влияет и ее цена на мировом рынке. Пока же хлебокомбинат, возглавляемый Александром Воинским, удерживает цены на свою продукцию на прежнем уровне.
"Пока нет, [не планируем повышать цены], - добавил предприниматель.
Ранее производители хлеба на севере Молдовы подняли стоимость некоторых видов продукции в среднем на 25 банов.
Несмотря на богатый урожай пшеницы, который составил в этом году рекордные полтора миллиона тонн, цена на хлеб в Молдове начала повышаться.