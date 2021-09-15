https://ru.sputnik.md/20210915/rost-tsen-na-gaz-v-evrope-prokommentirovali-v-kremle-44767092.html

Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле

Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле

Цена на газ в Европе растет что говорят в Кремле

2021-09-15T15:00+0300

2021-09-15T15:00+0300

2021-09-15T15:00+0300

россия

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цена на газ

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из РФ трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный - около 13%, информирует агентство.Он также отметил, что "эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут"."Безусловно, скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше" - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, обращались ли уже к Москве европейские коллеги с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Это лучше все-таки обратиться к поставщику".Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен в Европе обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.

https://ru.sputnik.md/20210915/dodon-vlasti-moldovy-ne-khotyat-zanimatsya-voprosami-gazosnabzheniya-strany-44762421.html

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в мире, газ, цена на газ, северный поток-2