Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210915/rost-tsen-na-gaz-v-evrope-prokommentirovali-v-kremle-44767092.html
Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле
Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле
Цена на газ в Европе растет что говорят в Кремле
2021-09-15T15:00+0300
2021-09-15T15:00+0300
россия
в мире
газ
цена на газ
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/15/35186612_0:214:3073:1942_1920x0_80_0_0_3e0b87bfa1274d2999634674043e4173.jpg
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из РФ трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный - около 13%, информирует агентство.Он также отметил, что "эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут"."Безусловно, скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше" - сказал Песков журналистам.На уточняющий вопрос, обращались ли уже к Москве европейские коллеги с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Это лучше все-таки обратиться к поставщику".Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен в Европе обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.
https://ru.sputnik.md/20210915/dodon-vlasti-moldovy-ne-khotyat-zanimatsya-voprosami-gazosnabzheniya-strany-44762421.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/15/35186612_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2ec0148932fcf2bc31a9ffa2772ec69b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, газ, цена на газ, северный поток-2

Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле

15:00 15.09.2021
166
© Sputnik / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Дмитрий Лельчук
/
Перейти в фотобанк
Накануне было объявлено, что цена на голубое топливо на фьючерсах в Европе дошла до отметки в 950 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 15 сен - Sputnik. Рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из РФ трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный - около 13%, информирует агентство.
"К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле", - сказал Песков.
Он также отметил, что "эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут".
"Безусловно, скорейший ввод "Северного потока — 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше" - сказал Песков журналистам.
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Экономика
Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны
12:10
278
1
На уточняющий вопрос, обращались ли уже к Москве европейские коллеги с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков сказал: "Этого я не знаю. Это лучше все-таки обратиться к поставщику".
Как отмечают аналитики "ВТБ Капитала", повышение цен в Европе обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, по мнению аналитиков, более высокие цены на СПГ в Азии препятствуют увеличению поставок СПГ в Европу.
300000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:31В молдавском правительстве кадровые перестановки
16:05Глава ЦИК: на выборах в Госдуму будут присутствовать 250 международных наблюдателей
15:41Парламентcкие комиссии одобрили проект реформы юстиции правительства Кику
15:21Отозван посол Молдовы в Греции
15:15Лавров: Россия будет общаться с теми странами ЕС, кто к этому готов
15:00Рост цен на газ в Европе прокомментировали в Кремле
14:45Прокуратура требует ареста примара Трушен
14:15ОДКБ приняла заявление по Афганистану
14:00Задержан глава компании, обслуживавшей газовое оборудование в Ногинске
13:25ВОЗ дала высокую оценку показателям России в борьбе с COVID
12:53НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин подорожал на 7 банов
12:50Молдова получит 745 миллионов леев помощи от ЕС
12:25Власти Молдовы вернули 10 миллионов леев из украденного миллиарда
12:10Додон: Власти Молдовы не хотят заниматься вопросами газоснабжения страны
12:05Как под Вильнюсом погибает уникальный мемориал советским воинам – репортаж Sputnik
11:35Глава "Нафтогаза"заявил о готовности продлить контракт с "Газпромом"
11:18Генпрокурор обжаловал в КС свое членство в Высшем совете безопасности
11:05Вернидуб: "Если выиграем у "Шахтера", не пожалею костюм"
10:50В Погранполиции раскрыли детали задержания самолета на севере страны
10:35Лавров: "Киев постоянно пытается вывести тему "Севпотока-2" на уровень истерики"