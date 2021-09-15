Саперы Молдовы - в действии: как обезвреживают взрывчатку

Специалисты отдела технико-взрывных работ подготавливают специальное оборудование, которое используется при выезде на место, когда нужно выяснить, что собой представляет подозрительный предмет.
Специалисты отдела технико-взрывных работ подготавливают специальное оборудование, которое используется при выезде на место, когда нужно выяснить, что собой представляет подозрительный предмет.
Сотрудник подготавливает защитый шлем для сапера, который будет производить манипуляции с подозрительным предметом.
Сотрудник подготавливает защитый шлем для сапера, который будет производить манипуляции с подозрительным предметом.
Когда специалисты установили, с каким именно взрывчатым веществом они имеют дело, саперы готовят специальное устройство для уничтожения подозрительного объекта.
Когда специалисты установили, с каким именно взрывчатым веществом они имеют дело, саперы готовят специальное устройство для уничтожения подозрительного объекта.
Устройство готово к использованию для уничтожения предмета, содержащего взрывчатое вещество.
Устройство готово к использованию для уничтожения предмета, содержащего взрывчатое вещество.
Один из сотрудников технико-взрывного отдела готовится к проведению необходимых действий по обезвреживанию взрывчатки.
Один из сотрудников технико-взрывного отдела готовится к проведению необходимых действий по обезвреживанию взрывчатки.
Устройство для обезвреживания взрывоопасного предмета действует на основе гидроудара.
Устройство для обезвреживания взрывоопасного предмета действует на основе гидроудара.
Коллеги помогают сотруднику службы, который должен обследовать место, где находится взрывоопасный предмет, надеть нижнюю часть специального защитного костюма.
Коллеги помогают сотруднику службы, который должен обследовать место, где находится взрывоопасный предмет, надеть нижнюю часть специального защитного костюма.
С помощью специального устройства саперы могут просматривать содержимое подозрительного объекта.
С помощью специального устройства саперы могут просматривать содержимое подозрительного объекта.
Верхняя часть спецкостюма сапера.
Верхняя часть спецкостюма сапера.
Завершающий этап "облачения" сапера. Без помощи товарищей не обойтись.
Завершающий этап "облачения" сапера. Без помощи товарищей не обойтись.
Перед подозрительным предметом установлен рентгеновский аппарат, который просвечивает внутреннее содержимое.
Перед подозрительным предметом установлен рентгеновский аппарат, который просвечивает внутреннее содержимое.
Для безопасной нейтрализации взрывчатки контрольный пункт оборудуют на необходимом расстоянии.
Для безопасной нейтрализации взрывчатки контрольный пункт оборудуют на необходимом расстоянии.
Костюм сапера должен защитить от ударной волны, а также от возможных осколков после взрыва.
Костюм сапера должен защитить от ударной волны, а также от возможных осколков после взрыва.
За несколько мгновений до момента взрыва специалисты предупреждают через громкоговоритель, что вот-вот взорвется опасный предмет.
За несколько мгновений до момента взрыва специалисты предупреждают через громкоговоритель, что вот-вот взорвется опасный предмет.
Устройство для уничтожения опасного предмета располагается непосредственно возле него.
Устройство для уничтожения опасного предмета располагается непосредственно возле него.
Взрывоопасный предмет успешно уничтожен.
Взрывоопасный предмет успешно уничтожен.