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Саперы Молдовы - в действии: как обезвреживают взрывчатку
Саперы Молдовы - в действии: как обезвреживают взрывчатку
Фото Как в Молдове обезвреживают взрывоопасные предметы
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бомба
фото
в молдове
саперы
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Саперы Молдовы - в действии: как обезвреживают взрывчатку

09:25 15.09.2021
135
Сотрудники отдела взрывотехники Центра технико-криминалистической и судебной экспертизы - единственные в Молдове специалисты, профессионально умеющие обезвредить бомбу. Смотрите в фотоленте Sputnik Молдова, как это происходит.
© Sputnik / Mihai Caraus

Специалисты отдела технико-взрывных работ подготавливают специальное оборудование, которое используется при выезде на место, когда нужно выяснить, что собой представляет подозрительный предмет.

Специалисты отдела технико-взрывных работ подготавливают специальное оборудование, которое используется при выезде на место, когда нужно выяснить, что собой представляет подозрительный предмет. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Специалисты отдела технико-взрывных работ подготавливают специальное оборудование, которое используется при выезде на место, когда нужно выяснить, что собой представляет подозрительный предмет.

© Sputnik / Mihai Caraus

Сотрудник подготавливает защитый шлем для сапера, который будет производить манипуляции с подозрительным предметом.

Сотрудник подготавливает защитый шлем для сапера, который будет производить манипуляции с подозрительным предметом. - Sputnik Молдова
2/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Сотрудник подготавливает защитый шлем для сапера, который будет производить манипуляции с подозрительным предметом.

© Sputnik / Mihai Caraus

Когда специалисты установили, с каким именно взрывчатым веществом они имеют дело, саперы готовят специальное устройство для уничтожения подозрительного объекта.

Когда специалисты установили, с каким именно взрывчатым веществом они имеют дело, саперы готовят специальное устройство для уничтожения подозрительного объекта. - Sputnik Молдова
3/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Когда специалисты установили, с каким именно взрывчатым веществом они имеют дело, саперы готовят специальное устройство для уничтожения подозрительного объекта.

© Sputnik / Mihai Caraus

Устройство готово к использованию для уничтожения предмета, содержащего взрывчатое вещество.

Устройство готово к использованию для уничтожения предмета, содержащего взрывчатое вещество. - Sputnik Молдова
4/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Устройство готово к использованию для уничтожения предмета, содержащего взрывчатое вещество.

© Sputnik / Mihai Caraus

Один из сотрудников технико-взрывного отдела готовится к проведению необходимых действий по обезвреживанию взрывчатки.

Один из сотрудников технико-взрывного отдела готовится к проведению необходимых действий по обезвреживанию взрывчатки. - Sputnik Молдова
5/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Один из сотрудников технико-взрывного отдела готовится к проведению необходимых действий по обезвреживанию взрывчатки.

© Sputnik / Mihai Caraus

Устройство для обезвреживания взрывоопасного предмета действует на основе гидроудара.

Устройство для обезвреживания взрывоопасного предмета действует на основе гидроудара. - Sputnik Молдова
6/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Устройство для обезвреживания взрывоопасного предмета действует на основе гидроудара.

© Sputnik / Mihai Caraus

Коллеги помогают сотруднику службы, который должен обследовать место, где находится взрывоопасный предмет, надеть нижнюю часть специального защитного костюма.

Коллеги помогают сотруднику службы, который должен обследовать место, где находится взрывоопасный предмет, надеть нижнюю часть специального защитного костюма. - Sputnik Молдова
7/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Коллеги помогают сотруднику службы, который должен обследовать место, где находится взрывоопасный предмет, надеть нижнюю часть специального защитного костюма.

© Sputnik / Mihai Caraus

С помощью специального устройства саперы могут просматривать содержимое подозрительного объекта.

С помощью специального устройства саперы могут просматривать содержимое подозрительного объекта. - Sputnik Молдова
8/16
© Sputnik / Mihai Caraus

С помощью специального устройства саперы могут просматривать содержимое подозрительного объекта.

© Sputnik / Mihai Caraus

Верхняя часть спецкостюма сапера.

Верхняя часть спецкостюма сапера. - Sputnik Молдова
9/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Верхняя часть спецкостюма сапера.

© Sputnik / Mihai Caraus

Завершающий этап "облачения" сапера. Без помощи товарищей не обойтись.

Завершающий этап &quot;облачения&quot; сапера. Без помощи товарищей не обойтись. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Завершающий этап "облачения" сапера. Без помощи товарищей не обойтись.

© Sputnik / Mihai Caraus

Перед подозрительным предметом установлен рентгеновский аппарат, который просвечивает внутреннее содержимое.

Перед подозрительным предметом установлен рентгеновский аппарат, который просвечивает внутреннее содержимое. - Sputnik Молдова
11/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Перед подозрительным предметом установлен рентгеновский аппарат, который просвечивает внутреннее содержимое.

© Sputnik / Mihai Caraus

Для безопасной нейтрализации взрывчатки контрольный пункт оборудуют на необходимом расстоянии.

Для безопасной нейтрализации взрывчатки контрольный пункт оборудуют на необходимом расстоянии. - Sputnik Молдова
12/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Для безопасной нейтрализации взрывчатки контрольный пункт оборудуют на необходимом расстоянии.

© Sputnik / Mihai Caraus

Костюм сапера должен защитить от ударной волны, а также от возможных осколков после взрыва.

Костюм сапера должен защитить от ударной волны, а также от возможных осколков после взрыва. - Sputnik Молдова
13/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Костюм сапера должен защитить от ударной волны, а также от возможных осколков после взрыва.

© Sputnik / Mihai Caraus

За несколько мгновений до момента взрыва специалисты предупреждают через громкоговоритель, что вот-вот взорвется опасный предмет.

За несколько мгновений до момента взрыва специалисты предупреждают через громкоговоритель, что вот-вот взорвется опасный предмет. - Sputnik Молдова
14/16
© Sputnik / Mihai Caraus

За несколько мгновений до момента взрыва специалисты предупреждают через громкоговоритель, что вот-вот взорвется опасный предмет.

© Sputnik / Mihai Caraus

Устройство для уничтожения опасного предмета располагается непосредственно возле него.

Устройство для уничтожения опасного предмета располагается непосредственно возле него. - Sputnik Молдова
15/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Устройство для уничтожения опасного предмета располагается непосредственно возле него.

© Sputnik / Mihai Caraus

Взрывоопасный предмет успешно уничтожен.

Взрывоопасный предмет успешно уничтожен. - Sputnik Молдова
16/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Взрывоопасный предмет успешно уничтожен.

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