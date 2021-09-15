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"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D
"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D
Исторический для молдавского футбола и ФК "Шериф" матч прошел 15 сентября в Тирасполе.
2021-09-15T21:35+0300
2021-09-15T21:43+0300
спорт
фк "шериф"
групповой этап
лига чемпионов
футбол
будни молдавского футбола
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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Поединок в рамках группы D прошел в среду в Тирасполе.Футболистам "Шерифа" удалось отличиться еще в первой половине стартовой сорокапятиминутки.Малийский полузащитник Адама Траоре забил исторический для тираспольчан мяч на 16-й минуте встречи, став первым игроком "Шерифа", отличившимся в групповой стадии Лиги чемпионов, и первым, кто забил гол на этой стадии турнира на домашней арене.Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).В оставшееся время "горняки" попытались отыграться, но безуспешно.Голкипер тираспольчан Гиоргос Атанасиадис совершил несколько сейвов и оставил свои ворота в неприкосновенности.Таким образом, дебютирующий в главном клубном турнире Старого Света "Шериф" возглавил после первой игры группу D. Мадридский "Реал" и миланский "Интер" свой матч сыграют в среду позже.Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
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фк "шериф", групповой этап, лига чемпионов, футбол, будни молдавского футбола

"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D

21:35 15.09.2021 (обновлено: 21:43 15.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Исторический для молдавского футбола и ФК "Шериф" матч прошел 15 сентября в Тирасполе. По итогам поединка молдавская команда возглавила группу, где играют "Реал" и "Интер".
КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.
Поединок в рамках группы D прошел в среду в Тирасполе.
Футболистам "Шерифа" удалось отличиться еще в первой половине стартовой сорокапятиминутки.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Матч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Малийский полузащитник Адама Траоре забил исторический для тираспольчан мяч на 16-й минуте встречи, став первым игроком "Шерифа", отличившимся в групповой стадии Лиги чемпионов, и первым, кто забил гол на этой стадии турнира на домашней арене.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Матч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).
© Sputnik / Mihai CarausФутболисты "Шерифа" празднуют второй гол в ворота донецкого "Шахтера"
Футболисты Шерифа празднуют второй гол в ворота донецкого Шахтера - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Футболисты "Шерифа" празднуют второй гол в ворота донецкого "Шахтера"
© Sputnik / Mihai Caraus
В оставшееся время "горняки" попытались отыграться, но безуспешно.
© Sputnik / Mihai CarausМатч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
Матч Шериф — Шахтер в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Матч "Шериф" — "Шахтер" в Тирасполе
© Sputnik / Mihai Caraus
Голкипер тираспольчан Гиоргос Атанасиадис совершил несколько сейвов и оставил свои ворота в неприкосновенности.
Таким образом, дебютирующий в главном клубном турнире Старого Света "Шериф" возглавил после первой игры группу D. Мадридский "Реал" и миланский "Интер" свой матч сыграют в среду позже.
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
Тренер ФК Шериф Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
© Sputnik / Mihai Caraus
Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".
Шериф в Лиге чемпионов УЕФА (МОБ) - Sputnik Молдова
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