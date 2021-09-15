https://ru.sputnik.md/20210915/sherif-obygral-shakhter-v-lige-chempionov-i-vozglavil-gruppu-d-44780461.html

"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D

"Шериф" обыграл "Шахтер" в Лиге чемпионов и возглавил группу D

Исторический для молдавского футбола и ФК "Шериф" матч прошел 15 сентября в Тирасполе.

2021-09-15T21:35+0300

2021-09-15T21:35+0300

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спорт

фк "шериф"

групповой этап

лига чемпионов

футбол

будни молдавского футбола

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КИШИНЕВ, 15 сен – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в своем первом в истории матче на групповой стадии Лиги чемпионов обыграл донецкий "Шахтер" со счетом 2:0.Поединок в рамках группы D прошел в среду в Тирасполе.Футболистам "Шерифа" удалось отличиться еще в первой половине стартовой сорокапятиминутки.Малийский полузащитник Адама Траоре забил исторический для тираспольчан мяч на 16-й минуте встречи, став первым игроком "Шерифа", отличившимся в групповой стадии Лиги чемпионов, и первым, кто забил гол на этой стадии турнира на домашней арене.Во втором тайме гвинейский форвард Момо Янсане удвоил преимущество своей команды, головой отправив мяч в сетку ворот Андрея Пятова (62-я минута).В оставшееся время "горняки" попытались отыграться, но безуспешно.Голкипер тираспольчан Гиоргос Атанасиадис совершил несколько сейвов и оставил свои ворота в неприкосновенности.Таким образом, дебютирующий в главном клубном турнире Старого Света "Шериф" возглавил после первой игры группу D. Мадридский "Реал" и миланский "Интер" свой матч сыграют в среду позже.Следующую встречу в Лиге чемпионов тираспольчане проведут 28 сентября против "Реала". Поединок пройдет на "Сантьяго Бернабеу".

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2021

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фк "шериф", групповой этап, лига чемпионов, футбол, будни молдавского футбола