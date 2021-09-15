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Как Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа
Как Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа
Эксперты на видео рассказали, насколько Молдова защищена в международном кибернетическом пространстве
2021-09-15T21:11+0300
2021-09-15T21:11+0300
радио
в молдове
кибератака
интернет
кибербезопасность
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Безопасность - важнейшая составляющая и задача государства во все времена. Идея безопасности всегда связана напрямую с современными информационными технологиями, которые использует общество в определенный период истории и которые характеризуют эпоху и цивилизацию.И так как мы – человечество - уже давно вступили в эру цифровых и информационных технологий, соответственно, приходится говорить о безопасности, имея в виду те факторы, которые определяют время, в которое мы живем. Защита госведомств, персональных данных в глобальной мировой информационной паутине – одна из главных проблем, которые встают сегодня.Как рядовому жителю страны избежать утечки персональных данных в глобальной цифровой "паутине"? Как хакеры используют личные данные пользователей интернета для шантажа? Как это пресечь? Тему кибербезопасности в Молдове и в мире обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с профессором Сергеем Охрименко, а также специалистом в области информационной безопасности Валерием Чернеем.
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в молдове, кибератака, интернет, кибербезопасность, видео

Как Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа

21:11 15.09.2021
115
© Sputnik
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Эксперты рассказали, насколько Молдова защищена в международном кибернетическом пространстве.
Безопасность - важнейшая составляющая и задача государства во все времена. Идея безопасности всегда связана напрямую с современными информационными технологиями, которые использует общество в определенный период истории и которые характеризуют эпоху и цивилизацию.
И так как мы – человечество - уже давно вступили в эру цифровых и информационных технологий, соответственно, приходится говорить о безопасности, имея в виду те факторы, которые определяют время, в которое мы живем. Защита госведомств, персональных данных в глобальной мировой информационной паутине – одна из главных проблем, которые встают сегодня.
Как рядовому жителю страны избежать утечки персональных данных в глобальной цифровой "паутине"? Как хакеры используют личные данные пользователей интернета для шантажа? Как это пресечь? Тему кибербезопасности в Молдове и в мире обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с профессором Сергеем Охрименко, а также специалистом в области информационной безопасности Валерием Чернеем.
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