https://ru.sputnik.md/20210915/sostoyanii-gosstruktury-moldova-izbezhat-khakerskikh-atak-izvne-44779487.html

Как Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа

Как Молдове и ее гражданам избежать хакерских атак из-за рубежа

Эксперты на видео рассказали, насколько Молдова защищена в международном кибернетическом пространстве

2021-09-15T21:11+0300

2021-09-15T21:11+0300

2021-09-15T21:11+0300

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Безопасность - важнейшая составляющая и задача государства во все времена. Идея безопасности всегда связана напрямую с современными информационными технологиями, которые использует общество в определенный период истории и которые характеризуют эпоху и цивилизацию.И так как мы – человечество - уже давно вступили в эру цифровых и информационных технологий, соответственно, приходится говорить о безопасности, имея в виду те факторы, которые определяют время, в которое мы живем. Защита госведомств, персональных данных в глобальной мировой информационной паутине – одна из главных проблем, которые встают сегодня.Как рядовому жителю страны избежать утечки персональных данных в глобальной цифровой "паутине"? Как хакеры используют личные данные пользователей интернета для шантажа? Как это пресечь? Тему кибербезопасности в Молдове и в мире обсудили в радиостудии Sputnik Молдова с профессором Сергеем Охрименко, а также специалистом в области информационной безопасности Валерием Чернеем.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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